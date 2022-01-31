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المبادرة الكويتية لإعادة بناء الثقة بين الخليج ولبنان
المبادرة الكويتية لإعادة بناء الثقة بين الخليج ولبنان
بعد الأزمة التي نشبت بين لبنان ودول الخليج، على خلفية تصريحات وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، تقدم وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح بمبادرة من... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика

المبادرة الكويتية لإعادة بناء الثقة بين الخليج ولبنان

13:30 GMT 31.01.2022
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بعد الأزمة التي نشبت بين لبنان ودول الخليج، على خلفية تصريحات وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، تقدم وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح بمبادرة من 10 بنود إلى بيروت لإعادة بناء الثقة مع الخليج.
المبادرة الكويتية لإعادة بناء الثقة بين الخليج ولبنان - سبوتنيك عربي
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