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https://arabic.sputniknews.com/20220131/المبادرة-الكويتية-لإعادة-بناء-الثقة-بين-الخليج-ولبنان-1057538502.html
المبادرة الكويتية لإعادة بناء الثقة بين الخليج ولبنان
المبادرة الكويتية لإعادة بناء الثقة بين الخليج ولبنان
بعد الأزمة التي نشبت بين لبنان ودول الخليج، على خلفية تصريحات وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، تقدم وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح بمبادرة من... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T13:30+0000
2022-01-31T13:30+0000
2022-01-31T13:30+0000
انفوجرافيك
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
المبادرة الكويتية لإعادة بناء الثقة بين الخليج ولبنان
بعد الأزمة التي نشبت بين لبنان ودول الخليج، على خلفية تصريحات وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، تقدم وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح بمبادرة من 10 بنود إلى بيروت لإعادة بناء الثقة مع الخليج.