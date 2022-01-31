"جامايكا قالي هتجيب جولين"... عصام الحضري ينشر فيديو مع محمد صلاح

وقال الحضري، في الفيديو الاحتفالي الذي نشره عبر حسابه على "تويتر": "مبروك يا مو"، ليردّ عليه محمد صلاح: "جامايكا قال لي قبل الماتش هتجيب جولين".وكان محمد صلاح قد تألق في مباراة مصر مع المغرب وسجل هدفاً وصنع آخر لزميله محمود حسن "تريزيغه"، وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة.وسيخوض المنتخب المصري لكرة القدم مباراة نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا أمام منتخب الكاميرون يوم الخميس الموافق 3 فبراير/ شباط المقبل.وفي أول تصريحات له بعد الفوز على المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، أمس الأحد، وجه محمد صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية، التهنئة إلى الجماهير المصرية والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.ويسعى المنتخب المصري لكرة القدم تحقيق الفوز الثامن بالبطولة الأفريقية، إذ سيطر منتخب "الفراعنة" على البطولة القارية بفوزهم بها 7 مرات في أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، ليكون أكثر منتخبات أفريقيا فوزا بالبطولة، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب الكاميرون الذي حقق اللقب القاري 5 مرات في تاريخه.
نشر مدرب حراس مرمى المنتخب المصري، عصام الحضري، فيديو يجمعه بنجم ليفربول الإنجليزي ولاعب المنتخب الأول محمد صلاح، عقب فوز الفراعنة على المغرب 2-1 في دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون.
وقال الحضري، في الفيديو الاحتفالي الذي نشره عبر حسابه على "تويتر": "مبروك يا مو"، ليردّ عليه محمد صلاح: "جامايكا قال لي قبل الماتش هتجيب جولين".
وكان محمد صلاح قد تألق في مباراة مصر مع المغرب وسجل هدفاً وصنع آخر لزميله محمود حسن "تريزيغه"، وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة.
وسيخوض المنتخب المصري لكرة القدم مباراة نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا أمام منتخب الكاميرون يوم الخميس الموافق 3 فبراير/ شباط المقبل.
وفي أول تصريحات له بعد الفوز على المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، أمس الأحد، وجه محمد صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية، التهنئة إلى الجماهير المصرية والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال: "مواجهة المغرب كانت صعبة واستطعنا الفوز في المباراة، وأهنئ الجمهور المصري بالفوز".
ويسعى المنتخب المصري لكرة القدم تحقيق الفوز الثامن بالبطولة الأفريقية، إذ سيطر منتخب "الفراعنة" على البطولة القارية بفوزهم بها 7 مرات في أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، ليكون أكثر منتخبات أفريقيا فوزا بالبطولة، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب الكاميرون الذي حقق اللقب القاري 5 مرات في تاريخه.