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https://arabic.sputniknews.com/20220131/علامة-في-القدمين-تؤكد-الإصابة-بـالقاتل-الصامت-1057544622.html
علامة في القدمين تؤكد الإصابة بـ"القاتل الصامت"
علامة في القدمين تؤكد الإصابة بـ"القاتل الصامت"
ذكرت دراسة طبية حديثة أن تغير شكل أظافر القدمين يعني وجود "قاتل صامت" في جسم الإنسان دون أن يدري. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T15:25+0000
2022-01-31T15:25+0000
مجتمع
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ومع ذلك، لا يجب الخوف دائماً، ففي بعض الحالات لا يكون هناك ما يستدعي القلق، ولا يتعدى الأمر كونه خللاً في النظام الغذائي نتيجة عدم تناول ما يكفي من الكالسيوم، لكن لدى ملاحظة أن أظافر القدمين أصبحت هشة أو بطيئة النمو دون حدوث أي تغير في نمط حياتك، فعندها يجب إجراء الفحص اللازم ومراجعة الطبيب.حيث أشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن الكوليسترول، مادة دهنية تتراكم في الدم بسبب اتباع الشخص لنظام غذائي سيئ، بالإضافة إلى قلة التمارين الرياضية، فضلا عن شرب الكحول والتدخين.وعندما تتراكم كميات كبيرة من هذه المادة، فإنها تسد الأوعية الدموية، وقد لا يكون لدى البعض فكرة عن إصابتهم بهذه الحالة مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.وبحسب مؤسسة القلب البريطانية: "إنه عامل خطير غير مرئي أي أننا لا نعلم به إلا بعد فوات الأوان"ويمكن لتراكم مستويات الكوليسترول المرتفعة أن تؤدي إلى ظهور علامات على أظافر القدمين نتيجة لقلة تدفق الدم. لذلك يمكن أن تعطيك أظافر قدميك دليلاً على أنك مصاب بالقاتل الصامت إلى جانب إشارات أخرى مثل تغير لون الجلد والتقلص في القدمي والساقين أوالتنميل. وهذه كلها أعراض لأمراض الأوعية الدموية الطرفية وهو أحد مضاعفات ارتفاع الكوليسترول الأمر الذي يستدعي مراجعة الطبيب فوراً.
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مجتمع

علامة في القدمين تؤكد الإصابة بـ"القاتل الصامت"

15:25 GMT 31.01.2022
© Photo / CCOأقدام
أقدام - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Photo / CCO
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ذكرت دراسة طبية حديثة أن تغير شكل أظافر القدمين يعني وجود "قاتل صامت" في جسم الإنسان دون أن يدري.
ومع ذلك، لا يجب الخوف دائماً، ففي بعض الحالات لا يكون هناك ما يستدعي القلق، ولا يتعدى الأمر كونه خللاً في النظام الغذائي نتيجة عدم تناول ما يكفي من الكالسيوم، لكن لدى ملاحظة أن أظافر القدمين أصبحت هشة أو بطيئة النمو دون حدوث أي تغير في نمط حياتك، فعندها يجب إجراء الفحص اللازم ومراجعة الطبيب.
حيث أشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن الكوليسترول، مادة دهنية تتراكم في الدم بسبب اتباع الشخص لنظام غذائي سيئ، بالإضافة إلى قلة التمارين الرياضية، فضلا عن شرب الكحول والتدخين.
وعندما تتراكم كميات كبيرة من هذه المادة، فإنها تسد الأوعية الدموية، وقد لا يكون لدى البعض فكرة عن إصابتهم بهذه الحالة مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.
وبحسب مؤسسة القلب البريطانية: "إنه عامل خطير غير مرئي أي أننا لا نعلم به إلا بعد فوات الأوان"
ويمكن لتراكم مستويات الكوليسترول المرتفعة أن تؤدي إلى ظهور علامات على أظافر القدمين نتيجة لقلة تدفق الدم. لذلك يمكن أن تعطيك أظافر قدميك دليلاً على أنك مصاب بالقاتل الصامت إلى جانب إشارات أخرى مثل تغير لون الجلد والتقلص في القدمي والساقين أوالتنميل. وهذه كلها أعراض لأمراض الأوعية الدموية الطرفية وهو أحد مضاعفات ارتفاع الكوليسترول الأمر الذي يستدعي مراجعة الطبيب فوراً.
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