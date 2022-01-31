تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220131/قائد-سيف-استقالة-ضابط-كبير-في-الشرطة-الإسرائيلية-بعد-فيديو-جريمة-قتل-1057494895.html
قائد "سيف"... استقالة ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية بعد فيديو "جريمة قتل"
قائد "سيف"... استقالة ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية بعد فيديو "جريمة قتل"
أعلن ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية، مكلّف بقيادة وحدة "سيف" لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، استقالته من منصبه بعد ظهوره في مقطع فيديو يقفز فوق جريح ينزف... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T10:28+0000
2022-01-31T10:28+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048886201_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c809d10b7db53df436d4ce476e9de58a.jpg
وقالت القناة "13" الإسرائيلية إن اللواء جمال حكروش، توجه أمس إلى قائد الشرطة كوبي شبتاي، باستقالته بعد 44 عاما من الخدمة، على خلفية كشف توثيق له وهو يقفز فوق جريح ويغادر مسرح جريمة قتل.ورد وزير الأمن الداخلي عومر بارليف: "للضابط حكروش حقوق كثيرة لا يمكن أن يمحوها شيء. لقد كان رائدا وشخصية سمحت للمجتمع الإسلامي أن يحلم ويتجرأ على النضال من أجل تقلد أعلى المراتب في الشرطة الإسرائيلية. أشكره على 44 عاما في الخدمة العامة".واعتبر بارليف أن قرار حكروش تقديم استقالته، بعد بث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "قرار مناسب".وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت توثيقا لمغادرة حكروش ساحة جريمة قتل في بلدة كفر كنا العربية داخل إسرائيل عام 2020، وظهر يقفز فوق الشاب غازي أمارة بعد تعرضه للطعن، ووفاته متأثرا بجراحه.وفي بداية الأمر، زعم حكروش أنه قام بعمله الشرطي على أكمل وجه، إلا أن توثيقا نشرته الصحيفة بعدها أظهره وهو يستقل سيارته ويغادر المكان.وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، البرنامج الوطني للقضاء على الجريمة في الوسط العربي في إسرائيل، وافتتح شعبة إحباط الجريمة (سيف) التابعة للشرطة، وذلك في مقر شرطة الجليل قرب مدينة شفاعمرو شمالي البلاد.ويشهد المجتمع العربي في إسرائيل منذ سنوات تصاعد غير مسبوق للعنف والجريمة وسط اتهامات للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتجاهل التعامل مع الظاهرة.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048886201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8317255b012e97571bef115c7287202.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

قائد "سيف"... استقالة ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية بعد فيديو "جريمة قتل"

10:28 GMT 31.01.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبر
أعلن ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية، مكلّف بقيادة وحدة "سيف" لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، استقالته من منصبه بعد ظهوره في مقطع فيديو يقفز فوق جريح ينزف حتى الموت دون محاولة تقديم أية مساعدة له.
وقالت القناة "13" الإسرائيلية إن اللواء جمال حكروش، توجه أمس إلى قائد الشرطة كوبي شبتاي، باستقالته بعد 44 عاما من الخدمة، على خلفية كشف توثيق له وهو يقفز فوق جريح ويغادر مسرح جريمة قتل.
ورد وزير الأمن الداخلي عومر بارليف: "للضابط حكروش حقوق كثيرة لا يمكن أن يمحوها شيء. لقد كان رائدا وشخصية سمحت للمجتمع الإسلامي أن يحلم ويتجرأ على النضال من أجل تقلد أعلى المراتب في الشرطة الإسرائيلية. أشكره على 44 عاما في الخدمة العامة".
واعتبر بارليف أن قرار حكروش تقديم استقالته، بعد بث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "قرار مناسب".
وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت توثيقا لمغادرة حكروش ساحة جريمة قتل في بلدة كفر كنا العربية داخل إسرائيل عام 2020، وظهر يقفز فوق الشاب غازي أمارة بعد تعرضه للطعن، ووفاته متأثرا بجراحه.
وفي بداية الأمر، زعم حكروش أنه قام بعمله الشرطي على أكمل وجه، إلا أن توثيقا نشرته الصحيفة بعدها أظهره وهو يستقل سيارته ويغادر المكان.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، البرنامج الوطني للقضاء على الجريمة في الوسط العربي في إسرائيل، وافتتح شعبة إحباط الجريمة (سيف) التابعة للشرطة، وذلك في مقر شرطة الجليل قرب مدينة شفاعمرو شمالي البلاد.
ويشهد المجتمع العربي في إسرائيل منذ سنوات تصاعد غير مسبوق للعنف والجريمة وسط اتهامات للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتجاهل التعامل مع الظاهرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية