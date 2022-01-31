https://arabic.sputniknews.com/20220131/قائد-سيف-استقالة-ضابط-كبير-في-الشرطة-الإسرائيلية-بعد-فيديو-جريمة-قتل-1057494895.html

قائد "سيف"... استقالة ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية بعد فيديو "جريمة قتل"

قائد "سيف"... استقالة ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية بعد فيديو "جريمة قتل"

أعلن ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية، مكلّف بقيادة وحدة "سيف" لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، استقالته من منصبه بعد ظهوره في مقطع فيديو يقفز فوق جريح ينزف... 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T10:28+0000

2022-01-31T10:28+0000

2022-01-31T10:28+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت القناة "13" الإسرائيلية إن اللواء جمال حكروش، توجه أمس إلى قائد الشرطة كوبي شبتاي، باستقالته بعد 44 عاما من الخدمة، على خلفية كشف توثيق له وهو يقفز فوق جريح ويغادر مسرح جريمة قتل.ورد وزير الأمن الداخلي عومر بارليف: "للضابط حكروش حقوق كثيرة لا يمكن أن يمحوها شيء. لقد كان رائدا وشخصية سمحت للمجتمع الإسلامي أن يحلم ويتجرأ على النضال من أجل تقلد أعلى المراتب في الشرطة الإسرائيلية. أشكره على 44 عاما في الخدمة العامة".واعتبر بارليف أن قرار حكروش تقديم استقالته، بعد بث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "قرار مناسب".وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت توثيقا لمغادرة حكروش ساحة جريمة قتل في بلدة كفر كنا العربية داخل إسرائيل عام 2020، وظهر يقفز فوق الشاب غازي أمارة بعد تعرضه للطعن، ووفاته متأثرا بجراحه.وفي بداية الأمر، زعم حكروش أنه قام بعمله الشرطي على أكمل وجه، إلا أن توثيقا نشرته الصحيفة بعدها أظهره وهو يستقل سيارته ويغادر المكان.وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، البرنامج الوطني للقضاء على الجريمة في الوسط العربي في إسرائيل، وافتتح شعبة إحباط الجريمة (سيف) التابعة للشرطة، وذلك في مقر شرطة الجليل قرب مدينة شفاعمرو شمالي البلاد.ويشهد المجتمع العربي في إسرائيل منذ سنوات تصاعد غير مسبوق للعنف والجريمة وسط اتهامات للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتجاهل التعامل مع الظاهرة.

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