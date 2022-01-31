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مالي تستدعي سفير فرنسا للاحتجاج على تصريحات مسؤولين فرنسيين
مالي تستدعي سفير فرنسا للاحتجاج على تصريحات مسؤولين فرنسيين
أعلنت وزارة الخارجية المالية، استدعاء السفير الفرنسي، اليوم الاثنين، على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين بشأن السلطات الانتقالية في مالي. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T13:55+0000
2022-01-31T13:55+0000
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أخبار فرنسا
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ونشرت وزارة الخارجية المالية، اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية على تويتر، "عقب تصريحات أدلت بها السلطات الفرنسية تجاه السلطات الانتقالية، تم استدعاء سفير فرنسا في مالي، جويل ماير، يوم الاثنين، 31 يناير".هذا وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في حديث لإذاعة "آر تي إل" الجمعة من أن القوات الفرنسية والأوروبية لا تستطيع "البقاء على هذا الوضع" في مالي وتدرس طرقا "لتكييف" إجراءاتها لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل.من جانبها، أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، يوم السبت، أن فرنسا لا تستطيع البقاء في مالي بأي ثمن، في ظل الظروف الصعبة المتزايدة لتدخلها العسكري هناك. بينما ترغب باماكو في مراجعة العديد من الاتفاقيات الدفاعية ، أعطت باريس وحلفاؤها الأوروبيون أنفسهم أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن تطور التزامهم العسكري في البلاد.وقالت بارلي في تصريحات لقناة "فرانس انتير" المحلية، "يجب أن نستخلص أن شروط تدخلنا، عسكريا واقتصاديا وسياسيا، أصبحت أكثر صعوبة وباختصار، لا يمكننا البقاء في مالي بأي ثمن".وتابعت "نريد جميعاً مواصلة هذه المعركة (ضد الإرهاب) ، نحن متحدون فيما يتعلق بهذا الهدف، لذا يجب علينا الآن تحديد الظروف الجديدة".
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مالي تستدعي سفير فرنسا للاحتجاج على تصريحات مسؤولين فرنسيين

13:55 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / SOULEYMANE AG ANARAقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / SOULEYMANE AG ANARA
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أعلنت وزارة الخارجية المالية، استدعاء السفير الفرنسي، اليوم الاثنين، على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين بشأن السلطات الانتقالية في مالي.
ونشرت وزارة الخارجية المالية، اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية على تويتر، "عقب تصريحات أدلت بها السلطات الفرنسية تجاه السلطات الانتقالية، تم استدعاء سفير فرنسا في مالي، جويل ماير، يوم الاثنين، 31 يناير".
هذا وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في حديث لإذاعة "آر تي إل" الجمعة من أن القوات الفرنسية والأوروبية لا تستطيع "البقاء على هذا الوضع" في مالي وتدرس طرقا "لتكييف" إجراءاتها لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل.
وقال لودريان "نظرا لانهيار الإطار السياسي والإطار العسكري (في مالي) لا يمكننا البقاء على هذا النحو"، مضيفا "بدأنا مناقشات مع شركائنا الأفارقة ومع شركائنا الأوروبيين لمعرفة كيف يمكننا تكييف نظامنا وفقا للوضع الجديد" في مالي.
من جانبها، أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، يوم السبت، أن فرنسا لا تستطيع البقاء في مالي بأي ثمن، في ظل الظروف الصعبة المتزايدة لتدخلها العسكري هناك. بينما ترغب باماكو في مراجعة العديد من الاتفاقيات الدفاعية ، أعطت باريس وحلفاؤها الأوروبيون أنفسهم أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن تطور التزامهم العسكري في البلاد.
وقالت بارلي في تصريحات لقناة "فرانس انتير" المحلية، "يجب أن نستخلص أن شروط تدخلنا، عسكريا واقتصاديا وسياسيا، أصبحت أكثر صعوبة وباختصار، لا يمكننا البقاء في مالي بأي ثمن".
وتابعت "نريد جميعاً مواصلة هذه المعركة (ضد الإرهاب) ، نحن متحدون فيما يتعلق بهذا الهدف، لذا يجب علينا الآن تحديد الظروف الجديدة".
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