مالي تمهل السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرتها على خلفية تصريحات رسمية عن السلطات الانتقالية

الرباط - سبوتنيك. وذكر التليفزيون المالي، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية دعت السفير الفرنسي جويل مير، إلى مغادرة البلاد في مدة 72 ساعة، عقب تصريحات للسلطات الفرنسية بشأن السلطات الانتقالية في مالي.وكانت وزارة الخارجية المالية، قد نشرت أنها استدعت السفير اليوم، احتجاجا على تصريحات أدلى بها مسؤولون فرنسيون.وردت مالي على لسان وزير الخارجية عبد الله ديوب بأن بلاده لن تقبل مثل هذه التصريحات واصفا اياها بـ "غير المقبولة"، و"تنم عن ازدراء".وأكد أنّ بلاده "لا تستبعد أي شيء" في علاقاتها مع فرنسا، وعلّق على مطالبة الماليين برحيل القوات الفرنسية، بأنه "إذا اعتُبر وجودها في وقت ما مخالفاً لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمّل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد". مؤكداً في الوقت نفسه أنّ مسألة خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل "ليست مطروحة في الوقت الحالي".
دعت مالي السفير الفرنسي، خلال استدعائه اليوم من قبل وزارة الخارجية، إلى مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بسبب تصريحات لمسؤولين فرنسيين بشأن السلطات الانتقالية.
الرباط - سبوتنيك. وذكر التليفزيون المالي، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية دعت السفير الفرنسي جويل مير، إلى مغادرة البلاد في مدة 72 ساعة، عقب تصريحات للسلطات الفرنسية بشأن السلطات الانتقالية في مالي.
وكانت وزارة الخارجية المالية، قد نشرت أنها استدعت السفير اليوم، احتجاجا على تصريحات أدلى بها مسؤولون فرنسيون.
وكانت فرنسا قد وصفت المجلس العسكري في مالي بأنّه "غير شرعي وخارج عن السيطرة"، داعيةً شركاءها إلى مواصلة القتال ضد "الإسلاميين المتشددين".
وردت مالي على لسان وزير الخارجية عبد الله ديوب بأن بلاده لن تقبل مثل هذه التصريحات واصفا اياها بـ "غير المقبولة"، و"تنم عن ازدراء".
وأكد أنّ بلاده "لا تستبعد أي شيء" في علاقاتها مع فرنسا، وعلّق على مطالبة الماليين برحيل القوات الفرنسية، بأنه "إذا اعتُبر وجودها في وقت ما مخالفاً لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمّل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد". مؤكداً في الوقت نفسه أنّ مسألة خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل "ليست مطروحة في الوقت الحالي".