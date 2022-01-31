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https://arabic.sputniknews.com/20220131/مالي-تمهل-السفير-الفرنسي-72-ساعة-لمغادرتها-على-خلفية-تصريحات-رسمية-عن-السلطات-الانتقالية-1057541480.html
مالي تمهل السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرتها على خلفية تصريحات رسمية عن السلطات الانتقالية
مالي تمهل السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرتها على خلفية تصريحات رسمية عن السلطات الانتقالية
دعت مالي السفير الفرنسي، خلال استدعائه اليوم من قبل وزارة الخارجية، إلى مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بسبب تصريحات لمسؤولين فرنسيين بشأن السلطات الانتقالية. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T14:48+0000
2022-01-31T14:48+0000
أخبار مالي
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الرباط - سبوتنيك. وذكر التليفزيون المالي، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية دعت السفير الفرنسي جويل مير، إلى مغادرة البلاد في مدة 72 ساعة، عقب تصريحات للسلطات الفرنسية بشأن السلطات الانتقالية في مالي.وكانت وزارة الخارجية المالية، قد نشرت أنها استدعت السفير اليوم، احتجاجا على تصريحات أدلى بها مسؤولون فرنسيون.وردت مالي على لسان وزير الخارجية عبد الله ديوب بأن بلاده لن تقبل مثل هذه التصريحات واصفا اياها بـ "غير المقبولة"، و"تنم عن ازدراء".وأكد أنّ بلاده "لا تستبعد أي شيء" في علاقاتها مع فرنسا، وعلّق على مطالبة الماليين برحيل القوات الفرنسية، بأنه "إذا اعتُبر وجودها في وقت ما مخالفاً لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمّل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد". مؤكداً في الوقت نفسه أنّ مسألة خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل "ليست مطروحة في الوقت الحالي".
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أخبار مالي

مالي تمهل السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرتها على خلفية تصريحات رسمية عن السلطات الانتقالية

14:48 GMT 31.01.2022
© AFP 2021جمهورية مالي
جمهورية مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021
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دعت مالي السفير الفرنسي، خلال استدعائه اليوم من قبل وزارة الخارجية، إلى مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بسبب تصريحات لمسؤولين فرنسيين بشأن السلطات الانتقالية.
الرباط - سبوتنيك. وذكر التليفزيون المالي، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية دعت السفير الفرنسي جويل مير، إلى مغادرة البلاد في مدة 72 ساعة، عقب تصريحات للسلطات الفرنسية بشأن السلطات الانتقالية في مالي.
وكانت وزارة الخارجية المالية، قد نشرت أنها استدعت السفير اليوم، احتجاجا على تصريحات أدلى بها مسؤولون فرنسيون.
وكانت فرنسا قد وصفت المجلس العسكري في مالي بأنّه "غير شرعي وخارج عن السيطرة"، داعيةً شركاءها إلى مواصلة القتال ضد "الإسلاميين المتشددين".
وردت مالي على لسان وزير الخارجية عبد الله ديوب بأن بلاده لن تقبل مثل هذه التصريحات واصفا اياها بـ "غير المقبولة"، و"تنم عن ازدراء".
وأكد أنّ بلاده "لا تستبعد أي شيء" في علاقاتها مع فرنسا، وعلّق على مطالبة الماليين برحيل القوات الفرنسية، بأنه "إذا اعتُبر وجودها في وقت ما مخالفاً لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمّل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد". مؤكداً في الوقت نفسه أنّ مسألة خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل "ليست مطروحة في الوقت الحالي".
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