https://arabic.sputniknews.com/20220131/مخاطر-الحمل-بعد-سن-35-1057487720.html

مخاطر الحمل بعد سن 35

مخاطر الحمل بعد سن 35

قامت طبيبة التوليد وأمراض النساء، فيكتوريا فيسيوك، بسرد مخاطر الحمل التي قد تنشأ بعد 35 عامًا. من الضروري التخطيط لولادة الأطفال في سن مبكرة. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T06:51+0000

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مجتمع

الحمل

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استشهدت الطبيبة ببيانات تفيد بأن أفضل سن للحمل والإنجاب هو 22 عاما. وأشارت إلى أن هذا العمر مناسب من الناحية الفسيولوجية.وأشارت فيسيوك إلى أن الخطر الأول والرئيسي في الحمل بعد 35 عامًا هو احتمال الحمل. هذا يرجع إلى أنه بعد سن 30 ينخفض ​​الجهد الإنجابي. يمكن أن يستغرق الأمر شهورًا أو سنوات حتى تنجب طفلاً، حسب صحيفة "إزفيستيا".الخطر الثاني هو خطر إنجاب طفل مصاب بخلل في الكروموسومات. وأكثرها شيوعًا هي متلازمة داون. وفقًا للطبيبة، في سن الأربعين يكون ذلك أعلى بـ 10 مرات من 30.ترتبط المخاطر الأخرى بمضاعفات مختلفة. بعد كل شيء، تتراكم الأمراض المختلفة طوال الحياة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على حمل الطفل ونتائج الحمل.بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نتذكر أنه في المراحل المبكرة من الحمل، يحدث التسمم بشكل أكثر خطورة، ويوجد خطر الإجهاض والإفراز المبكر للسائل الأمنيوسي، والولادة المبكرة، وانفصال المشيمة. والشفاء في فترة النفاس أطول بكثير وأكثر صعوبة.وفقًا للطبيبة، يمكن تقليل كل هذه المخاطر إذا كنت مهتمًا بصحتك. كن على دراية بخطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً. بعد كل شيء، يمكن أن يؤدي بعضها إلى العقم. يجب أيضًا الانتباه إلى التغذية والنشاط البدني والنوم والراحة.

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مجتمع, الحمل