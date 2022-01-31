مخلفات أمريكية... القمامة السامة تقتل وتشوه أطفال العراق

من أجل تدمير "الأسرار العسكرية" ، مارست قوات الأمن الأمريكية المتمركزة في قواعد أجنبية منذ فترة طويلة حرق أطنان من النفايات الخطرة والسامة باستخدام وقود الطائرات في الحفر الكبيرة، بحسب ما يقوله الباحثون لوكالة "سبوتنيك".ويتم حرق كل شيء تقريبًا في مثل هذه الحفر، من البطاريات والنفايات الطبية والمواد الكيميائية إلى أجزاء الجسم البشرية المبتورة وجثث الحيوانات والمطاط البلاستيكي.تسبب التعرض للدخان السام الناجم عن هذه الحرائق في مشاكل خطيرة لأفراد الجيش الأمريكي، الذين يظهرون بشكل متزايد اضطرابات عصبية وأمراض الرئة وأشكال نادرة من السرطان والعديد من أعراض الأمراض غير المبررة.وفقًا للباحثين، الآثار لم تقتل العراقيين فقط.. فقد مات الآلاف من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي أيضا بسبب التعرض للمواد السامة.لكن سكان القرى الواقعة بالقرب من القواعد الأمريكية لم يستطيعوا حتى تخيل مدى تسمم أرضهم الأصلية خلال سنوات الحرب الطويلة وبسبب الأنشطة غير المسؤولة للجيش.وهذه السموم كلها بحسب ما قالته الباحثون لوكالة "سبوتنيك" لا تؤثر على الجسم من الداخل فقط، بل أيضا على الجلد من الخارج والوهن النفسي العام.وقال أحد السكان إن الأشخاص الذين تضرروا من حرق الحفر في القواعد العسكرية الأمريكية ليسوا وحدهم من تضرروا، ولكن الحيوانات في المزارع تعاني أيضًا من مشاكل صحية.
كان لإحراق حفر النفايات السامة في العراق تأثير كارثي على الأطباء والأطفال.
من أجل تدمير "الأسرار العسكرية" ، مارست قوات الأمن الأمريكية المتمركزة في قواعد أجنبية منذ فترة طويلة حرق أطنان من النفايات الخطرة والسامة باستخدام وقود الطائرات في الحفر الكبيرة، بحسب ما يقوله الباحثون لوكالة "سبوتنيك".
ويتم حرق كل شيء تقريبًا في مثل هذه الحفر، من البطاريات والنفايات الطبية والمواد الكيميائية إلى أجزاء الجسم البشرية المبتورة وجثث الحيوانات والمطاط البلاستيكي.
تسبب التعرض للدخان السام الناجم عن هذه الحرائق في مشاكل خطيرة لأفراد الجيش الأمريكي، الذين يظهرون بشكل متزايد اضطرابات عصبية وأمراض الرئة وأشكال نادرة من السرطان والعديد من أعراض الأمراض غير المبررة.
وفقًا للباحثين، الآثار لم تقتل العراقيين فقط.. فقد مات الآلاف من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي أيضا بسبب التعرض للمواد السامة.