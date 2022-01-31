https://arabic.sputniknews.com/20220131/وزير-خارجية-الفاتيكان-يصل-إلى-بيروت-في-زيارة-رسمية-1057553478.html

وزير خارجية الفاتيكان يصل إلى بيروت في زيارة رسمية

وزير خارجية الفاتيكان يصل إلى بيروت في زيارة رسمية

وصل وزير خارجية الفاتيكان المونسينور ريشارد غلاغير على رأس وفد رسمي، إلى مطار بيروت، في زيارة إلى لبنان. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T19:38+0000

2022-01-31T19:38+0000

2022-01-31T19:38+0000

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

لبنان

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وحسب موقع النشرة اللبناني فإن ريشارد، الذي يترأس وفدا رفيعا من الفاتيكان سوف يجري محادثات مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.وعن الزيارة أكد سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن، وسفير الفاتيكان في لبنان المونسينور جوزيف سبيتري، أنها "ضمن اهتمام الفاتيكان الدائم بأوضاع لبنان، ومحطة من محطات المتابعة التي بدأت مع زيارة الكاردينال بارولين بعد أيام من انفجار المرفأ، وبعدها، لقاء رؤساء الكنائس في روما، بحضور الحبر الأعظم خلال يوم كامل، إضافة إلى المواقف المعروفة والمساعدات، وصولا إلى هذه الزيارة".وقال: "نحن كلبنانيين مؤتمنون على الكلام الذي قاله البابا القديس يوحنا بولس الثاني وعلى اهتمامه بلبنان وعلى تأكيد هذا الكلام من قبل البابا فرنسيس الذي طوره، ورغم كل الأزمات والكوارث التي نمر بها، هناك خصوصية في لبنان غير موجودة في أي بلد آخر، خصوصا في المحيط الإقليمي".ونفى سفير لبنان في الفاتيكان أن تكون "أزمات لبنان مرتبطة بإدارة العيش المشترك، بل بالفشل في إدارة الشأن العام"، مشيرا إلى "خصوصية العيش المشترك بين جميع اللبنانيين".

https://arabic.sputniknews.com/20210530/في-الفاتيكان-البابا-فرنسيس-يعلن-عن-لقاء-مع-قادة-الجماعات-المسيحية-في-لبنان-1049110551.html

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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, لبنان