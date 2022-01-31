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https://arabic.sputniknews.com/20220131/وزير-خارجية-الفاتيكان-يصل-إلى-بيروت-في-زيارة-رسمية-1057553478.html
وزير خارجية الفاتيكان يصل إلى بيروت في زيارة رسمية
وزير خارجية الفاتيكان يصل إلى بيروت في زيارة رسمية
وصل وزير خارجية الفاتيكان المونسينور ريشارد غلاغير على رأس وفد رسمي، إلى مطار بيروت، في زيارة إلى لبنان. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T19:38+0000
2022-01-31T19:38+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
لبنان
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وحسب موقع النشرة اللبناني فإن ريشارد، الذي يترأس وفدا رفيعا من الفاتيكان سوف يجري محادثات مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.وعن الزيارة أكد سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن، وسفير الفاتيكان في لبنان المونسينور جوزيف سبيتري، أنها "ضمن اهتمام الفاتيكان الدائم بأوضاع لبنان، ومحطة من محطات المتابعة التي بدأت مع زيارة الكاردينال بارولين بعد أيام من انفجار المرفأ، وبعدها، لقاء رؤساء الكنائس في روما، بحضور الحبر الأعظم خلال يوم كامل، إضافة إلى المواقف المعروفة والمساعدات، وصولا إلى هذه الزيارة".وقال: "نحن كلبنانيين مؤتمنون على الكلام الذي قاله البابا القديس يوحنا بولس الثاني وعلى اهتمامه بلبنان وعلى تأكيد هذا الكلام من قبل البابا فرنسيس الذي طوره، ورغم كل الأزمات والكوارث التي نمر بها، هناك خصوصية في لبنان غير موجودة في أي بلد آخر، خصوصا في المحيط الإقليمي".ونفى سفير لبنان في الفاتيكان أن تكون "أزمات لبنان مرتبطة بإدارة العيش المشترك، بل بالفشل في إدارة الشأن العام"، مشيرا إلى "خصوصية العيش المشترك بين جميع اللبنانيين".
https://arabic.sputniknews.com/20210530/في-الفاتيكان-البابا-فرنسيس-يعلن-عن-لقاء-مع-قادة-الجماعات-المسيحية-في-لبنان-1049110551.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, لبنان

وزير خارجية الفاتيكان يصل إلى بيروت في زيارة رسمية

19:38 GMT 31.01.2022
© REUTERS / REMO CASILLIبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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وصل وزير خارجية الفاتيكان المونسينور ريشارد غلاغير على رأس وفد رسمي، إلى مطار بيروت، في زيارة إلى لبنان.
وحسب موقع النشرة اللبناني فإن ريشارد، الذي يترأس وفدا رفيعا من الفاتيكان سوف يجري محادثات مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان أثناء زيارته إلى العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2021
في الفاتيكان.. البابا فرنسيس يعلن عن لقاء مع قادة الجماعات المسيحية في لبنان
30 مايو 2021, 13:51 GMT
وعن الزيارة أكد سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن، وسفير الفاتيكان في لبنان المونسينور جوزيف سبيتري، أنها "ضمن اهتمام الفاتيكان الدائم بأوضاع لبنان، ومحطة من محطات المتابعة التي بدأت مع زيارة الكاردينال بارولين بعد أيام من انفجار المرفأ، وبعدها، لقاء رؤساء الكنائس في روما، بحضور الحبر الأعظم خلال يوم كامل، إضافة إلى المواقف المعروفة والمساعدات، وصولا إلى هذه الزيارة".
وأعلن الخازن أن وزير خارجية الفاتيكان سوف يشارك في مؤتمر حول لبنان الرسالة، وستكون له كلمة في المؤتمر"، مؤكدا أنه "تم التنسيق معه في هذا الموضوع ليتزامن مع الزيارة".
وقال: "نحن كلبنانيين مؤتمنون على الكلام الذي قاله البابا القديس يوحنا بولس الثاني وعلى اهتمامه بلبنان وعلى تأكيد هذا الكلام من قبل البابا فرنسيس الذي طوره، ورغم كل الأزمات والكوارث التي نمر بها، هناك خصوصية في لبنان غير موجودة في أي بلد آخر، خصوصا في المحيط الإقليمي".
ونفى سفير لبنان في الفاتيكان أن تكون "أزمات لبنان مرتبطة بإدارة العيش المشترك، بل بالفشل في إدارة الشأن العام"، مشيرا إلى "خصوصية العيش المشترك بين جميع اللبنانيين".
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