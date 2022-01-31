وحسب مراسل "سبوتنيك"، فإنه من المقرر أن يلتقي البوسعيدي خلال الزيارة، بنظيره السوري، فيصل المقداد، وبالرئيس بشار الأسد، لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، لدى استقباله نظيره العماني: سلطنة عمان وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب والعلاقات معها مستمرة ولم تنقطع.بدوره وزير الخارجية العُماني قال: نتطلع إلى عقد مباحثات ومشاورات مع سوريا وعودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي.وفي الأمس، أكد مصدر بوزارة الخارجية السورية لوكالة "سبوتنيك"، أن وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، سيتوجه للعاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد.
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العالم العربي
وزير خارجية عمان يصل إلى مطار دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس السوري
وصل وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الاثنين، إلى مطار دمشق الدولي، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس السوري بشار الأسد.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، فإنه من المقرر أن يلتقي البوسعيدي خلال الزيارة، بنظيره السوري، فيصل المقداد، وبالرئيس بشار الأسد، لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، لدى استقباله نظيره العماني: سلطنة عمان وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب والعلاقات معها مستمرة ولم تنقطع.
#عاجل || وزير الخارجية والمغتربين الدكتور #فيصل_المقداد خلال استقباله وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مطار دمشق الدولي: العلاقات بين بلدينا الشقيقين مستمرة ولم تنقطع.. السلطنة الشقيقة وقفت إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب.