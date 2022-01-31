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https://arabic.sputniknews.com/20220131/وزير-خارجية-عمان-يصل-إلى-مطار-دمشق-في-زيارة-رسمية-يلتقي-خلالها-بالرئيس-السوري-1057491856.html
وزير خارجية عمان يصل إلى مطار دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس السوري
وزير خارجية عمان يصل إلى مطار دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس السوري
وصل وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الاثنين، إلى مطار دمشق الدولي، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس السوري بشار الأسد. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T09:12+0000
2022-01-31T09:22+0000
العالم العربي
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، فإنه من المقرر أن يلتقي البوسعيدي خلال الزيارة، بنظيره السوري، فيصل المقداد، وبالرئيس بشار الأسد، لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، لدى استقباله نظيره العماني: سلطنة عمان وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب والعلاقات معها مستمرة ولم تنقطع.بدوره وزير الخارجية العُماني قال: نتطلع إلى عقد مباحثات ومشاورات مع سوريا وعودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي.وفي الأمس، أكد مصدر بوزارة الخارجية السورية لوكالة "سبوتنيك"، أن وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، سيتوجه للعاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد.
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العالم العربي

وزير خارجية عمان يصل إلى مطار دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس السوري

09:12 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 09:22 GMT 31.01.2022)
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وصل وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الاثنين، إلى مطار دمشق الدولي، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس السوري بشار الأسد.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، فإنه من المقرر أن يلتقي البوسعيدي خلال الزيارة، بنظيره السوري، فيصل المقداد، وبالرئيس بشار الأسد، لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، لدى استقباله نظيره العماني: سلطنة عمان وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب والعلاقات معها مستمرة ولم تنقطع.
بدوره وزير الخارجية العُماني قال: نتطلع إلى عقد مباحثات ومشاورات مع سوريا وعودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي.
وفي الأمس، أكد مصدر بوزارة الخارجية السورية لوكالة "سبوتنيك"، أن وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، سيتوجه للعاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد.
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