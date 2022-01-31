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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف محيط دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف محيط دمشق
تصدت الدفاعات الجوية السورية، صباح اليوم الاثنين، لغارة جوية إسرائيلي بالصواريخ على محيط العاصمة السورية دمشق. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T03:19+0000
2022-01-31T03:44+0000
أخبار سوريا اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي".وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية أسقطت "عددا من الصواريخ خلال استهداف بعض النقاط في محيط دمشق، وتسبب العدوان بخسائر مادية".وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/مسؤول-إيراني-يهدد-إسرائيل-بتحويل-تل-أبيب-وحيفا-إلى-جهنم-برا-وجوا-1055087669.html
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أخبار سوريا اليوم

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف محيط دمشق

03:19 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 03:44 GMT 31.01.2022)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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تصدت الدفاعات الجوية السورية، صباح اليوم الاثنين، لغارة جوية إسرائيلي بالصواريخ على محيط العاصمة السورية دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي".
وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية أسقطت "عددا من الصواريخ خلال استهداف بعض النقاط في محيط دمشق، وتسبب العدوان بخسائر مادية".
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8 يناير, 08:41 GMT
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
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