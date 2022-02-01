البيت الأبيض: بايدن مستعد لتكثيف مشاركته الشخصية في التسوية حول أوكرانيا

وأضافت في إفادة صحفية "رئيسنا منفتح تماما على هذا إذا تقرر أنه منطقي وأن يكون أكثر خطوة بناءة إلى الأمام".وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وقال المكتب الصحفي لجونسون إن الزيارة ستكون "عرضًا لدعم" أوكرانيا.الخطط المنسوبة لروسيا لتصعيد الموقف حول أوكرانيا مرفوضة بشكل قاطع في موسكو وتصرح باستمرار أنها لا تهدد أحدًا، وكل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس.وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد تماما للمشاركة بشكل شخصي أكثر في حل الأزمة بشأن أوكرانيا، إذا كان ذلك مفيدًا.
وأضافت في إفادة صحفية "رئيسنا منفتح تماما على هذا إذا تقرر أنه منطقي وأن يكون أكثر خطوة بناءة إلى الأمام".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وقال المكتب الصحفي لجونسون إن الزيارة ستكون "عرضًا لدعم" أوكرانيا.
الخطط المنسوبة لروسيا لتصعيد الموقف حول أوكرانيا مرفوضة بشكل قاطع في موسكو وتصرح باستمرار أنها لا تهدد أحدًا، وكل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس.
وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.