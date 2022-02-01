https://arabic.sputniknews.com/20220201/الدبيبة-يهاجم-عقيلة-صالح-ويؤكد-استمرار-الحكومة-حتى-إنجاز-الانتخابات-في-ليبيا-1057561028.html

الدبيبة يهاجم عقيلة صالح ويؤكد استمرار الحكومة حتى إنجاز الانتخابات في ليبيا

الدبيبة يهاجم عقيلة صالح ويؤكد استمرار الحكومة حتى إنجاز الانتخابات في ليبيا

شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، هجوما على رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مجددا تمسكه باستمرار حكومته حتى إنجاز الانتخابات. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T07:10+0000

2022-02-01T07:10+0000

2022-02-01T07:10+0000

أخبار ليبيا اليوم

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واعتبر الدبيبة، في تصريحات مع قناة "ليبيا الأحرار" أن "ما يقوم به عقيلة صالح هو محاولة يائسة لعودة الانقسام"، مؤكدا أن الحكومة أنجزت استحقاقاتها كافة تجاه ملف الانتخابات دون تقصير.وأضاف أن "مخرجات الاتفاق السياسي الدولي واضحة بشأن المجلس الرئاسي والحكومة ونحن نعمل وفقا له"، مؤكدا أنهم "تواصلوا مع جميع الأطراف الدولية وجميعها ضد محاولات رئيس مجلس النواب بشأن مرحلة انتقالية جديدة".وذكر رئيس الحكومة الليبية أن " 2.5 مليون ليبي، كانوا في انتظار خريطة طريق تدعم مشروع الانتخابات، وتصبح واقعا يعيشه الليبيون"، معتبرا أن "حكومة الوحدة الوطنية أنجزت استحقاقاتها كافة تجاه ملف الانتخابات دون تقصير".وكان الدبيبة قال، أمس الاثنين، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "كلما ابتهج الليبيون بابتعادهم عن شبح الانقسام وتوحيد المؤسسات، نجد اليوم محاولات فردية يائسة لعودته".وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في وقت سابق اليوم، عقد جلسة في الثامن من فبراير/ شباط المقبل لاختيار رئيس الحكومة الجديد.وقال عقيلة، خلال جسلة مجلس النواب: "سيتسلم مقرر المجلس ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة"، مضيفا أنه "سيتم عقد جلسة للاستماع للمرشحين في السابع من فبراير، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد".ودعا رئيس مجلس النواب، "بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بعدم التدخل في الشؤون الليبية"، مطالبا النائب العام الليبي، بالتحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في جلسة اليوم.وقال صالح: "تم تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في الجلسة"، مضيفا أن "تأخير الرحلة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق، كان لأسباب غير قانونية".وحذر من أن "هذا العمل يمس بالأمن القومي وبوحدة البلاد"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة وأن ما حدث جريمة تقييد حرية الأشخاص من التنقل".وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، فيما يرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20220125/انقسامات-داخل-البرلمان-الليبي-تثير-تساؤلات-مراقبين-للوضع-1057162453.html

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أخبار ليبيا اليوم