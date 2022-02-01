https://arabic.sputniknews.com/20220201/المجموعة-الاقتصادية-لدول-غرب-أفريقيا-تدين-محاولة-انقلاب-غينيا-بيساو-1057607368.html

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدين "محاولة انقلاب" غينيا بيساو

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدين "محاولة انقلاب" غينيا بيساو

أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ"محاولة انقلاب" في غينيا بيساو. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T16:56+0000

2022-02-01T16:56+0000

2022-02-01T16:56+0000

اقتصاد

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وقالت المجموعة في بيان لها إن "إيكواس تتابع بقلق بالغ تطور الوضع في غينيا بيساو.. حيث يطلق الجيش النار حول القصر الحكومي".وأضافت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تستنكر محاولة الانقلاب هذه وتحمل الجيش مسؤولية سلامة الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو وأعضاء حكومته".وسُمع دوي إطلاق نار كثيف، اليوم الثلاثاء، في عاصمة غينيا بيساو بالقرب من القصر الرئاسي، حيث يُعقد اجتماع للحكومة، بحضور الرئيس عمر سيسوكو إمبالو.وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن رجالا مدججين بالسلاح حاصروا مقرّ الحكومة حيث يُفترض أن يكون الرئيس عمر سيسوكو إمبالو متواجدًا لحضور جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.وطلب المسلّحون المنتشرون في محيط مقر الحكومة في ضاحية المدينة قرب المطار، من الناس الابتعاد، وقال مراسل فرانس برس إن مسلّحا شهر سلاحا في وجهه طالبا منه مغادرة المكان.وشهدت المناطق المحيطة فراراً للسكان، وخلت الاسواق من المارة وأقفلت المصارف أبوابها، بينما تجوب مركبات عسكرية الشوارع.وفي السياق، قال مصدر أمني لوكالة رويترز على صلة بمن هم داخل المبنى الذي كان ينعقد فيه اجتماع الحكومة، إن هناك مصابين، فيما قال مصدر ثان إن شخصين قتلا لكن لم يتضح ما إذا كانا من قوات الأمن أم من الذين شنوا الهجوم.وقد عصف عدم الاستقرار السياسي بالبلد الواقع على الساحل الغربي للقارة السمراء على مدار عقود، حيث أعاقت 9 انقلابات أو محاولات انقلاب منذ الاستقلال عن البرتغال في عام 1974، الجهود المبذولة لدفع الاقتصاد إلى ما يتجاوز اعتماده على تصدير الكاجو.

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اقتصاد