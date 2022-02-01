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المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تسجل برقا قياسيا
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تسجل برقا قياسيا
سجلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية رقما قياسيا في مدة ومدى البرق. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T06:28+0000
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العالم
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وجاء في بيان المنظمة على موقع تويتر، أنه تم تسجيل أطول برق في 29 أبريل/نيسان 2020، على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة، حيث امتد لمسافة 768 كيلومترًا.تم تسجيل أطول برق بالقرب من حدود أوروغواي والأرجنتين في 18 يونيو/حزيران 2020، وكانت المدة 17.102 ثانية.
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العالم

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تسجل برقا قياسيا

06:28 GMT 01.02.2022
© Photo / CCOرعد
رعد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Photo / CCO
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سجلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية رقما قياسيا في مدة ومدى البرق.
وجاء في بيان المنظمة على موقع تويتر، أنه تم تسجيل أطول برق في 29 أبريل/نيسان 2020، على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة، حيث امتد لمسافة 768 كيلومترًا.
تم تسجيل أطول برق بالقرب من حدود أوروغواي والأرجنتين في 18 يونيو/حزيران 2020، وكانت المدة 17.102 ثانية.
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