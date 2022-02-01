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https://arabic.sputniknews.com/20220201/المنظمة-العالمية-للأرصاد-الجوية-تسجل-برقا-قياسيا-1057560051.html
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تسجل برقا قياسيا
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تسجل برقا قياسيا
سجلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية رقما قياسيا في مدة ومدى البرق. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T06:28+0000
2022-02-01T06:28+0000
2022-02-01T06:28+0000
العالم
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وجاء في بيان المنظمة على موقع تويتر، أنه تم تسجيل أطول برق في 29 أبريل/نيسان 2020، على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة، حيث امتد لمسافة 768 كيلومترًا.تم تسجيل أطول برق بالقرب من حدود أوروغواي والأرجنتين في 18 يونيو/حزيران 2020، وكانت المدة 17.102 ثانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تسجل برقا قياسيا
سجلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية رقما قياسيا في مدة ومدى البرق.
وجاء في بيان المنظمة على موقع تويتر، أنه تم تسجيل أطول برق في 29 أبريل/نيسان 2020، على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة، حيث امتد لمسافة 768 كيلومترًا.
تم تسجيل أطول برق بالقرب من حدود أوروغواي والأرجنتين في 18 يونيو/حزيران 2020، وكانت المدة 17.102 ثانية.