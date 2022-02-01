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بوتين: رد واشنطن على الضمانات الأمنية يتجاهل المخاوف الروسية الأساسية
بوتين: رد واشنطن على الضمانات الأمنية يتجاهل المخاوف الروسية الأساسية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن رد الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية تجاهل المخاوف الروسية الرئيسية. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T17:09+0000
2022-02-01T17:09+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. قال بوتين في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إن روسيا ستقوم بتحليل رد الولايات المتحدة وحلف الناتو على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، الذي تلقته 26 كانون الثاني/ يناير.وأضاف بوتين: "لكن من الواضح الآن- وقد أخبرت السيد رئيس الوزراء بذلك- أنه تم تجاهل المخاوف الروسية الرئيسية. لم نر اعتبارا مناسبا لثلاثة مطالب رئيسية".في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن رد فعل الولايات المتحدة وحلف الناتو إزاء المسألة الرئيسية بالنسبة لروسيا فيما يتعلق بعدم قابلية الأمن للتجزئة كان سلبيا.وقال لافروف في تعليق نشرته وزارة الخارجية الروسية عقب محادثته الهاتفية مع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: "هذا المبدأ الأساسي للقانون الدولي (عدم قابلية الأمن للتجزئة) المتفق عليه في الفضاء اليوروأطلسي، لا يحاول زملاؤنا الغربيون عدم تجاهله فقط، وإنما نسيانه تماما".وأوضح: "من أجل ألا يحدث ذلك، عندما تلقينا رد فعل واشنطن على مقترحاتنا الأولية، وصفت بالتفصيل ما نتحدث عنه الآن في رسالة منفصلة، وأرسلتها إلى جميع وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعدد الدول الأخرى حتى يعرفوا موقفنا".وأشار لافروف إلى أن "رد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على القضية الرئيسية، فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات عدم قابلية الأمن للتجزئة، والتي تم التوصل إليها داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول في عام 1999 وفي أستانا في عام 2010، كان سلبيا".وكانت موسكو قد تلقت، في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحاتها حول الضمانات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/لافروف-رد-فعل-أمريكا-والناتو-إزاء-روسيا-كان-سلبيا-1057605779.html
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روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: رد واشنطن على الضمانات الأمنية يتجاهل المخاوف الروسية الأساسية

17:09 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن رد الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية تجاهل المخاوف الروسية الرئيسية.
موسكو - سبوتنيك. قال بوتين في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إن روسيا ستقوم بتحليل رد الولايات المتحدة وحلف الناتو على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، الذي تلقته 26 كانون الثاني/ يناير.
وأضاف بوتين: "لكن من الواضح الآن- وقد أخبرت السيد رئيس الوزراء بذلك- أنه تم تجاهل المخاوف الروسية الرئيسية. لم نر اعتبارا مناسبا لثلاثة مطالب رئيسية".
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن رد فعل الولايات المتحدة وحلف الناتو إزاء المسألة الرئيسية بالنسبة لروسيا فيما يتعلق بعدم قابلية الأمن للتجزئة كان سلبيا.
وقال لافروف في تعليق نشرته وزارة الخارجية الروسية عقب محادثته الهاتفية مع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: "هذا المبدأ الأساسي للقانون الدولي (عدم قابلية الأمن للتجزئة) المتفق عليه في الفضاء اليوروأطلسي، لا يحاول زملاؤنا الغربيون عدم تجاهله فقط، وإنما نسيانه تماما".
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
لافروف: رد فعل أمريكا والناتو إزاء روسيا كان سلبيا
16:15 GMT
وأوضح: "من أجل ألا يحدث ذلك، عندما تلقينا رد فعل واشنطن على مقترحاتنا الأولية، وصفت بالتفصيل ما نتحدث عنه الآن في رسالة منفصلة، وأرسلتها إلى جميع وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعدد الدول الأخرى حتى يعرفوا موقفنا".
وأشار لافروف إلى أن "رد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على القضية الرئيسية، فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات عدم قابلية الأمن للتجزئة، والتي تم التوصل إليها داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول في عام 1999 وفي أستانا في عام 2010، كان سلبيا".
وكانت موسكو قد تلقت، في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحاتها حول الضمانات الأمنية.
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