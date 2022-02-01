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https://arabic.sputniknews.com/20220201/صاروخ-كوريا-الشمالية-الباليستي-هواسونغ---12-1057577159.html
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
يصنف "هواسونغ - 12" ضمن الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، وهو في مرحلة التطوير، ويحمل الاسم الكودي "كيه إن - 17"، مشيرا إلى أن أول اختبار للصاروخ كان في... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T11:43+0000
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انفوجرافيك
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طورت الصاروخ كوريا الشمالية، ليكون محمولا على مركبات متحركة، وتم تزويده برأس حربي واحد وزنه 500 كيلوغرام.
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انفوجرافيك, инфографика

صاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"

11:43 GMT 01.02.2022
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يصنف "هواسونغ - 12" ضمن الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، وهو في مرحلة التطوير، ويحمل الاسم الكودي "كيه إن - 17"، مشيرا إلى أن أول اختبار للصاروخ كان في مايو/ أيار 2017، وكان اختبارا ناجحا.
طورت الصاروخ كوريا الشمالية، ليكون محمولا على مركبات متحركة، وتم تزويده برأس حربي واحد وزنه 500 كيلوغرام.
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي هواسونغ - 12 - سبوتنيك عربي
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