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https://arabic.sputniknews.com/20220201/صينيون-يصفون-الصداقة-مع-روسيا-بأنها-مزيج-مربح-للجانبين-ضد-الغرب-1057593192.html
صينيون يصفون الصداقة مع روسيا بأنها "مزيج مربح للجانبين" ضد الغرب
صينيون يصفون الصداقة مع روسيا بأنها "مزيج مربح للجانبين" ضد الغرب
رحب قراء صحيفة "ساوث مورنينغ تشاينا بوست" الصينية، بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى بكين، حيث سيحضر حفل افتتاح الألعاب الأولمبية. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T14:17+0000
2022-02-01T14:17+0000
العالم
الصين
فلاديمير بوتين
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وأشار الكثيرون إلى أن مثل هذه الخطوة، على خلفية مقاطعة بعض الدول الغربية، تعزز بشكل كبير الصداقة بين الدولتين، ولن يكون لدى الناتو ما يعارضها في حالة حدوث نزاع.قالت قارئة تدعى جيني ك "في كل مرة تُضاف عقوبات جديدة وأكثر شمولاً إلى العقوبات الحالية ضد من تسميهم الولايات المتحدة "الأعداء"، تتعمق حفرة العزلة التي دفنوا فيها أنفسهم. وسيأتي اليوم الذي سيأتي فيه بقية العالم، باستثناء سيتجاهل العبيد الأجانب وجودهم، خاصة وأن الإجراءات الأخيرة أظهرت أنهم ليسوا فقط يفتقرون إلى النزاهة والمصداقية، ولكنهم ليسوا شريكا مفاوضا موثوقا به".من جانبه، قال القارئ أدريان "روسيا أكثر ثقافة من الولايات المتحدة مائة مرة، لكن الأمريكيين يتعاملون معها بازدراء، لأنهم لا يحترمون سوى القوة الغاشمة. يتواصل بوتين ببساطة مع الأمريكيين باللغة الوحيدة التي يعرفونها."وتابع "النسر الأصلع يفقد قوته في أوروبا. تحدث الناتو كثيرًا، لكنه فر في النهاية من المواجهة مع الدب. تكبد المهيمن خسائر فادحة. يمكن توقع تطورات مماثلة في الشرق. الاقتصاد الصيني هو تأمين ضد ضعف روسيا. و الجيش الروسي هو قوة إضافية للدفاع الصيني المربح للجانبين".
الصين
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العالم, الصين, فلاديمير بوتين

صينيون يصفون الصداقة مع روسيا بأنها "مزيج مربح للجانبين" ضد الغرب

14:17 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL / الذهاب إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، 3 سبتمبر/ أيلول 2017
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، 3 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL
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رحب قراء صحيفة "ساوث مورنينغ تشاينا بوست" الصينية، بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى بكين، حيث سيحضر حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.
وأشار الكثيرون إلى أن مثل هذه الخطوة، على خلفية مقاطعة بعض الدول الغربية، تعزز بشكل كبير الصداقة بين الدولتين، ولن يكون لدى الناتو ما يعارضها في حالة حدوث نزاع.
قالت قارئة تدعى جيني ك "في كل مرة تُضاف عقوبات جديدة وأكثر شمولاً إلى العقوبات الحالية ضد من تسميهم الولايات المتحدة "الأعداء"، تتعمق حفرة العزلة التي دفنوا فيها أنفسهم. وسيأتي اليوم الذي سيأتي فيه بقية العالم، باستثناء سيتجاهل العبيد الأجانب وجودهم، خاصة وأن الإجراءات الأخيرة أظهرت أنهم ليسوا فقط يفتقرون إلى النزاهة والمصداقية، ولكنهم ليسوا شريكا مفاوضا موثوقا به".
و يقول لوسنار "هذا شيء عظيم. إنهم بحاجة إلى بعضهم البعض أكثر من أي وقت مضى اليوم ، لا سيما في ظل وجود قوى تحاول زعزعة استقرار كل من البلدان ومناطقها".
من جانبه، قال القارئ أدريان "روسيا أكثر ثقافة من الولايات المتحدة مائة مرة، لكن الأمريكيين يتعاملون معها بازدراء، لأنهم لا يحترمون سوى القوة الغاشمة. يتواصل بوتين ببساطة مع الأمريكيين باللغة الوحيدة التي يعرفونها."
وأضاف آخر "هذا أمر جيد لهم. أتمنى لهم حظًا سعيدًا. قبل ثلاثة أيام ، دعت نولاند الصين إلى استخدام نفوذها مع روسيا لإنقاذ أوكرانيا من" الغزو ". هل كانت تعتقد بصدق أن الصين، بعد العديد من الإهانات من ترامب وبايدن، هل سينقذ الولايات المتحدة من الفوضى التي صنعوها بأنفسهم؟".
وتابع "النسر الأصلع يفقد قوته في أوروبا. تحدث الناتو كثيرًا، لكنه فر في النهاية من المواجهة مع الدب. تكبد المهيمن خسائر فادحة. يمكن توقع تطورات مماثلة في الشرق. الاقتصاد الصيني هو تأمين ضد ضعف روسيا. و الجيش الروسي هو قوة إضافية للدفاع الصيني المربح للجانبين".
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