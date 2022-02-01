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ضابط أمريكي يشارك كمراقب على مناورة جوية إسرائيلية تحاكي هجوما على إيران
ضابط أمريكي يشارك كمراقب على مناورة جوية إسرائيلية تحاكي هجوما على إيران
سمحت السلطات الإسرائيلية لضابط عسكري أمريكي رفيع المستوى بالمشاركة كمراقب في مناورة سرية أجراها سلاح الجو الإسرائيلي قبل حوالي أسبوعين بقيام عشرات الطائرات... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T20:02+0000
2022-02-01T20:02+0000
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إيران
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القدس – سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن "التدريب العسكري السري جرى قبل أسبوعين باستخدام عشرات المقاتلات، وذلك خلال المحادثات الأخيرة حول البرنامج النووي الإيراني".تأتي هذه الخطوة عقب اجتماع المنتدى الأمريكي-الإسرائيلي الاستراتيجي حول القضية الإيرانية، الأسبوع الماضي، حيث ذكر البيان الأمريكي أن "كلا الجانبين اتفقا على تواجد مراقب أمريكي في تدريب جوي.إضافة لذلك، من المرتقب إجراء عدة تدريبات مشتركة لكلا الجيشين، بينها تدريب "جونيفور كوبرا"، الذي يحاكي اعتراض صواريخ بعيدة المدى.
https://arabic.sputniknews.com/20210314/خطة-إسرائيل-الرئيسية-لتدمير-أي-برنامج-أسلحة-نووية-إيراني-1048355066.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران

ضابط أمريكي يشارك كمراقب على مناورة جوية إسرائيلية تحاكي هجوما على إيران

20:02 GMT 01.02.2022
© REUTERS / US AIR FORCEتدريبات "Red Flag"العسكرية في الولايات المتحدة
تدريبات Red Flagالعسكرية في الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / US AIR FORCE
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سمحت السلطات الإسرائيلية لضابط عسكري أمريكي رفيع المستوى بالمشاركة كمراقب في مناورة سرية أجراها سلاح الجو الإسرائيلي قبل حوالي أسبوعين بقيام عشرات الطائرات بمحاكاة هجوم على أهداف بعيدة تشمل أهدافا في إيران.
القدس – سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن "التدريب العسكري السري جرى قبل أسبوعين باستخدام عشرات المقاتلات، وذلك خلال المحادثات الأخيرة حول البرنامج النووي الإيراني".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن "التدريب شمل عدة سيناريوهات، بينها التزود بالوقود جوا، هجوم على هدف بعيد المدى والتعامل مع صواريخ أرض- جو".

تأتي هذه الخطوة عقب اجتماع المنتدى الأمريكي-الإسرائيلي الاستراتيجي حول القضية الإيرانية، الأسبوع الماضي، حيث ذكر البيان الأمريكي أن "كلا الجانبين اتفقا على تواجد مراقب أمريكي في تدريب جوي.
إضافة لذلك، من المرتقب إجراء عدة تدريبات مشتركة لكلا الجيشين، بينها تدريب "جونيفور كوبرا"، الذي يحاكي اعتراض صواريخ بعيدة المدى.
القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2021
خطة إسرائيل الرئيسية لتدمير أي برنامج أسلحة نووية إيراني
14 مارس 2021, 03:58 GMT
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