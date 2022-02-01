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https://arabic.sputniknews.com/20220201/عشبة-لمحاربة-العناكب-والحشرات-في-المنزل-1057562513.html
عشبة لمحاربة العناكب والحشرات في المنزل
عشبة لمحاربة العناكب والحشرات في المنزل
تعاني الكثير من المنازل من وجود العناكب والحشرات على أنواعها لتفشل جميع الطرق للقضاء عليها، إلا أن عددا من الخبراء نصحوا باستخدام نبتة أثبت فعاليتها في حل هذه... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T07:32+0000
2022-02-01T07:32+0000
مجتمع
النعناع
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فإلى جانب رائحته التي وصفت بأنها معطر طبيعي للهواء، تعتبر عشبة النعناع إحدى الطرق للقضاء على هذه الظاهرة.فبحسب ما نشر موقع mir24، فإن هذه العشبة قادرة على حل هذه المشكلة.كما ينصح الخبراء بضرورة إغلاق جميع الشقوق والفتحات في المنزل، التي تعتبر ملاذا آمنا للحشرات، بالإضافة للعمل على التهوية المستمرة للشقق.
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مجتمع, النعناع

عشبة لمحاربة العناكب والحشرات في المنزل

07:32 GMT 01.02.2022
© REUTERS / Vasily Fedosenkoشبكة عنكبوت
شبكة عنكبوت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Vasily Fedosenko
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تعاني الكثير من المنازل من وجود العناكب والحشرات على أنواعها لتفشل جميع الطرق للقضاء عليها، إلا أن عددا من الخبراء نصحوا باستخدام نبتة أثبت فعاليتها في حل هذه المشكلة.
فإلى جانب رائحته التي وصفت بأنها معطر طبيعي للهواء، تعتبر عشبة النعناع إحدى الطرق للقضاء على هذه الظاهرة.
فبحسب ما نشر موقع mir24، فإن هذه العشبة قادرة على حل هذه المشكلة.

وإذا كان المنزل يحتوي بالفعل على نسيج عنكبوت، فيمكن في هذه الحالة رش الغرفة بمحلول من زيت النعناع والماء النظيف. للقيام بذلك، يتم وضع 10 قطرات من الزيت في 0.5 لتر من الماء. وتتم إزالة شبكة العنكبوت باستخدام مكنسة أو مكنسة كهربائية. ثم غسل الأماكن الصعبة الوصول بشكل جيد.

كما ينصح الخبراء بضرورة إغلاق جميع الشقوق والفتحات في المنزل، التي تعتبر ملاذا آمنا للحشرات، بالإضافة للعمل على التهوية المستمرة للشقق.
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