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غوتيريش يعرب عن قلقه لأعمال القتال في غينيا بيساو ويدعو لوقفها فورا
غوتيريش يعرب عن قلقه لأعمال القتال في غينيا بيساو ويدعو لوقفها فورا
دعت الأمم المتحدة لوقف أعمال القتال في غينيا بيساو وسط أنباء عن محاصرة القصر الرئاسي ووقوع إطلاق نار أثناء اجتماع للحكومة اليوم الثلاثاء. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T17:17+0000
2022-02-01T17:17+0000
العالم
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قال نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، "يشعر الأمين العام بقلق عميق إزاء أنباء القتال العنيف في غينيا بيساو، ويطالب بوقف فوري للقتال والاحترام الكامل للمؤسسات الديمقراطية في البلاد".وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن جنودا أطلقوا نيران كثيفة وسيطروا على محيط القصر الرئاسي في عاصمة غينيا بيساو بالتزامن مع اجتماع حكومي يحضره الرئيس وأعضاء من الحكومة، مضيفا أن الجيش يشكل حاليا طوقا حول القصر الرئاسي والمباني الرسمية.
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العالم

غوتيريش يعرب عن قلقه لأعمال القتال في غينيا بيساو ويدعو لوقفها فورا

17:17 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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دعت الأمم المتحدة لوقف أعمال القتال في غينيا بيساو وسط أنباء عن محاصرة القصر الرئاسي ووقوع إطلاق نار أثناء اجتماع للحكومة اليوم الثلاثاء.
قال نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، "يشعر الأمين العام بقلق عميق إزاء أنباء القتال العنيف في غينيا بيساو، ويطالب بوقف فوري للقتال والاحترام الكامل للمؤسسات الديمقراطية في البلاد".
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن جنودا أطلقوا نيران كثيفة وسيطروا على محيط القصر الرئاسي في عاصمة غينيا بيساو بالتزامن مع اجتماع حكومي يحضره الرئيس وأعضاء من الحكومة، مضيفا أن الجيش يشكل حاليا طوقا حول القصر الرئاسي والمباني الرسمية.
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