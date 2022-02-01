غوتيريش يعرب عن قلقه لأعمال القتال في غينيا بيساو ويدعو لوقفها فورا

قال نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، "يشعر الأمين العام بقلق عميق إزاء أنباء القتال العنيف في غينيا بيساو، ويطالب بوقف فوري للقتال والاحترام الكامل للمؤسسات الديمقراطية في البلاد".وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن جنودا أطلقوا نيران كثيفة وسيطروا على محيط القصر الرئاسي في عاصمة غينيا بيساو بالتزامن مع اجتماع حكومي يحضره الرئيس وأعضاء من الحكومة، مضيفا أن الجيش يشكل حاليا طوقا حول القصر الرئاسي والمباني الرسمية.
دعت الأمم المتحدة لوقف أعمال القتال في غينيا بيساو وسط أنباء عن محاصرة القصر الرئاسي ووقوع إطلاق نار أثناء اجتماع للحكومة اليوم الثلاثاء.
قال نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، "يشعر الأمين العام بقلق عميق إزاء أنباء القتال العنيف في غينيا بيساو، ويطالب بوقف فوري للقتال والاحترام الكامل للمؤسسات الديمقراطية في البلاد".
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن جنودا أطلقوا نيران كثيفة وسيطروا على محيط القصر الرئاسي في عاصمة غينيا بيساو بالتزامن مع اجتماع حكومي يحضره الرئيس وأعضاء من الحكومة، مضيفا أن الجيش يشكل حاليا طوقا حول القصر الرئاسي والمباني الرسمية.