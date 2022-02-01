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https://arabic.sputniknews.com/20220201/لبنان-قاضية-تصدر-مذكرة-إحضار-بحق-رياض-سلامة-بعد-تغيبه-عن-جلسات-الاستجواب-1057587590.html
لبنان... قاضية تصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة بعد تغيبه عن جلسات الاستجواب
لبنان... قاضية تصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة بعد تغيبه عن جلسات الاستجواب
أصدرت القاضية اللبنانية غادة عون، اليوم الثلاثاء، مذكرة إحضار بحق رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T13:21+0000
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أخبار لبنان
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وتغيب رياض سلامة عن حضور الجلسات للمرة الثالثة، حسب قناة الجديد اللبنانية.وعممت القاضية المذكرة على أجهزة الأمن لسرعة تنفيذها.
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أخبار لبنان

لبنان... قاضية تصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة بعد تغيبه عن جلسات الاستجواب

13:21 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / -حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / -
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أصدرت القاضية اللبنانية غادة عون، اليوم الثلاثاء، مذكرة إحضار بحق رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان.
وتغيب رياض سلامة عن حضور الجلسات للمرة الثالثة، حسب قناة الجديد اللبنانية.
وعممت القاضية المذكرة على أجهزة الأمن لسرعة تنفيذها.
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