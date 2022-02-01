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https://arabic.sputniknews.com/20220201/لبنان-قاضية-تصدر-مذكرة-إحضار-بحق-رياض-سلامة-بعد-تغيبه-عن-جلسات-الاستجواب-1057587590.html
لبنان... قاضية تصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة بعد تغيبه عن جلسات الاستجواب
لبنان... قاضية تصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة بعد تغيبه عن جلسات الاستجواب
أصدرت القاضية اللبنانية غادة عون، اليوم الثلاثاء، مذكرة إحضار بحق رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T13:21+0000
2022-02-01T13:21+0000
2022-02-01T13:21+0000
أخبار لبنان
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وتغيب رياض سلامة عن حضور الجلسات للمرة الثالثة، حسب قناة الجديد اللبنانية.وعممت القاضية المذكرة على أجهزة الأمن لسرعة تنفيذها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
لبنان... قاضية تصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة بعد تغيبه عن جلسات الاستجواب
أصدرت القاضية اللبنانية غادة عون، اليوم الثلاثاء، مذكرة إحضار بحق رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان.
وتغيب رياض سلامة عن حضور الجلسات للمرة الثالثة، حسب قناة الجديد اللبنانية.
وعممت القاضية المذكرة على أجهزة الأمن لسرعة تنفيذها.