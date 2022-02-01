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https://arabic.sputniknews.com/20220201/للمرة-الثانية-خلال-أسبوع-ثعلب-يتجول-في-شوارع-باريس-1057571914.html
للمرة الثانية خلال أسبوع... ثعلب يتجول في شوارع باريس
للمرة الثانية خلال أسبوع... ثعلب يتجول في شوارع باريس
للمرة الثانية منذ بداية العام، يظهر ثعلب آخر في العاصمة الفرنسية وهي هذه المرة في الدائرة الخامسة عشرة في العاصمة، فيما تدعو سلطات المدينة المواطنين إلى عدم... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T10:11+0000
2022-02-01T10:20+0000
أخبار فرنسا
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وشاهد صحفي من قناة "بي إف إم تي في" ثعلبا على مقربة من مقر القناة في منطقة Balard (الدائرة 15)، وشارك صورا للحيوان عبر حسابه على موقع "تويتر". حتى لو اعترف بأن هذه هي المرة الأولى التي "يعبر فيها وسط المدينة"، فإن هذه الحيوانات تظهر بانتظام في مناطق معينة من العاصمة أو حولها.وفي نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، شوهد ثعلب أيضا على مدرج مطار أورلي، قبل أن يصبح نجما حقيقيا على الشبكات الاجتماعية لأن العديد من موظفي المطار صوروه والتقطوا مقاطع فيديو له.ولقيت الصور ومقاطع الفيديو آلاف المشاهدات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في غضون ساعات من نشرها.
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أخبار فرنسا

للمرة الثانية خلال أسبوع... ثعلب يتجول في شوارع باريس

10:11 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 10:20 GMT 01.02.2022)
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورثعلب في محمية الكوريل الطبيعية
ثعلب في محمية الكوريل الطبيعية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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تابعنا عبر
للمرة الثانية منذ بداية العام، يظهر ثعلب آخر في العاصمة الفرنسية وهي هذه المرة في الدائرة الخامسة عشرة في العاصمة، فيما تدعو سلطات المدينة المواطنين إلى عدم الاقتراب من الحيوانات البرية التي قد تكون خطيرة.
وشاهد صحفي من قناة "بي إف إم تي في" ثعلبا على مقربة من مقر القناة في منطقة Balard (الدائرة 15)، وشارك صورا للحيوان عبر حسابه على موقع "تويتر". حتى لو اعترف بأن هذه هي المرة الأولى التي "يعبر فيها وسط المدينة"، فإن هذه الحيوانات تظهر بانتظام في مناطق معينة من العاصمة أو حولها.
وفي نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، شوهد ثعلب أيضا على مدرج مطار أورلي، قبل أن يصبح نجما حقيقيا على الشبكات الاجتماعية لأن العديد من موظفي المطار صوروه والتقطوا مقاطع فيديو له.
ولقيت الصور ومقاطع الفيديو آلاف المشاهدات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في غضون ساعات من نشرها.
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