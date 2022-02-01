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https://arabic.sputniknews.com/20220201/مقتل-14-شخصا-على-الأقل-بانهيار-أرضي-في-عاصمة-الإكوادور--1057603472.html
مقتل 14 شخصا على الأقل بانهيار أرضي في عاصمة الإكوادور
مقتل 14 شخصا على الأقل بانهيار أرضي في عاصمة الإكوادور
أعلنت السلطات الصحية في الإكوادور وفاة 14 شخصا على الأقل وإصابة 32 آخرين في انهياء أرضي شمالي العاصمة كيتو. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:35+0000
2022-02-01T15:35+0000
2022-02-01T15:35+0000
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وأكد مكتب الاستجابة للطوارئ في الإكوادور، اليوم الثلاثاء، فرق الإنقاذ من رجال الإطفاء تواصل البحث في المنازل والشوارع التي يغطيها الطين، بحسب رويترز.وتسببت الأمطار الغزيرة مساء أمس الاثنين في تراكم المياه في ممر ضيق بالقرب من أحياء الطبقة العاملة، الأمر الذي أدى إلى سقوط الطين والحجارة على المساكن والتأثير على إمدادات الكهرباء.وقالت السلطات في وقت متأخر يوم الاثنين إن هناك تسعة أشخاص في عداد المفقودين بالإضافة إلى إصابة 32.
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أخبار العالم الآن, سيول
مقتل 14 شخصا على الأقل بانهيار أرضي في عاصمة الإكوادور
أعلنت السلطات الصحية في الإكوادور وفاة 14 شخصا على الأقل وإصابة 32 آخرين في انهياء أرضي شمالي العاصمة كيتو.
وأكد مكتب الاستجابة للطوارئ في الإكوادور، اليوم الثلاثاء، فرق الإنقاذ من رجال الإطفاء تواصل البحث في المنازل والشوارع التي يغطيها الطين، بحسب رويترز.
وقال مكتب إدارة المخاطر والطوارئ في الإكوادور على تويتر "ارتفع عدد القتلى إلى 14، وعدد المنازل المدمرة إلى ثلاثة والأسر المتضررة إلى ثلاث".
وتسببت الأمطار الغزيرة مساء أمس الاثنين في تراكم المياه في ممر ضيق بالقرب من أحياء الطبقة العاملة، الأمر الذي أدى إلى سقوط الطين والحجارة على المساكن والتأثير على إمدادات الكهرباء.
وقالت السلطات في وقت متأخر يوم الاثنين إن هناك تسعة أشخاص في عداد المفقودين بالإضافة إلى إصابة 32.