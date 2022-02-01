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https://arabic.sputniknews.com/20220201/منهم-بابا-الفاتيكان-وحكومة-المعارضة-في-ميانمار-الكشف-عن-بعض-المرشحين-لـ-نوبل-للسلام-1057576659.html
منهم بابا الفاتيكان وحكومة المعارضة في ميانمار... الكشف عن بعض المرشحين لـ "نوبل للسلام"
منهم بابا الفاتيكان وحكومة المعارضة في ميانمار... الكشف عن بعض المرشحين لـ "نوبل للسلام"
كشف المشرعون النرويجيون عن اختياراتهم في الترشيح لجائزة نوبل للسلام هذاا العام، التي أغلق باب الترشيح لها أمس الاثنين. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T11:37+0000
2022-02-01T11:51+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
جائزة نوبل للسلام
أخبار ميانمار
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وحسب "رويترز"، فقد تضمنت الأسماء التي رشحها المشرعون النرويجيون كلا من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وحكومة الظل التي شكلها المعارضون في ميانمار العام الماضي بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيسة الحائزة على الجائزة نفسها، أونغ سان سو كي.ومعلوم أن آلاف الأشخاص، من أعضاء البرلمانات في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الفائزين السابقين بالجائزة، لهم الحق في اقتراح مرشحين للفوز بها.ومع أن لجنة نوبل النرويجية، هي التي تقرر من سيفوز بالجائزة، إلا أن قانون الجائزة لا يعطيها الحق في التعليق على الترشيحات، أو إفشائها، بل تبقى سرية لمدة 50 عاما، إلا أن بعض من لهم حق ترشيح أسماء يحبون الكشف عن اختياراتهم، وهو ما حدث مع المشرعين النرويجيين.وقد فاز المرشح الذي زكاه المشرعون النرويجيون بجائزة السلام كل عام منذ عام 2014 - باستثناء عام 2019 - بما في ذلك واحدة من الفائزتين العام الماضي، وهي ماريا ريسا.وفي تعليلهم لترشيح البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أكدوا أن ذلك لجهوده للمساعدة في حل أزمة المناخ بالإضافة إلى عمله من أجل السلام والمصالحة.وشملت ترشيحات النرويجيين أيضا منظمة الصحة العالمية، معللين أن جائحة الفيروس التاجي كانت في مقدمة اهتمامات الناس على مدار العامين الماضيين.يشار إلى أن الإعلان عن الفائز بجائزة 2021 سوف يكون في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, جائزة نوبل للسلام, أخبار ميانمار

منهم بابا الفاتيكان وحكومة المعارضة في ميانمار... الكشف عن بعض المرشحين لـ "نوبل للسلام"

11:37 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 11:51 GMT 01.02.2022)
© AFP 2021 / Vladomir Simicekبابا فرانسيسك، بابا الفاتيكان، يصل سلوفاكيا، 12 سبتمبر 2021
بابا فرانسيسك، بابا الفاتيكان، يصل سلوفاكيا، 12 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / Vladomir Simicek
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كشف المشرعون النرويجيون عن اختياراتهم في الترشيح لجائزة نوبل للسلام هذاا العام، التي أغلق باب الترشيح لها أمس الاثنين.
وحسب "رويترز"، فقد تضمنت الأسماء التي رشحها المشرعون النرويجيون كلا من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وحكومة الظل التي شكلها المعارضون في ميانمار العام الماضي بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيسة الحائزة على الجائزة نفسها، أونغ سان سو كي.
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ومعلوم أن آلاف الأشخاص، من أعضاء البرلمانات في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الفائزين السابقين بالجائزة، لهم الحق في اقتراح مرشحين للفوز بها.
ومع أن لجنة نوبل النرويجية، هي التي تقرر من سيفوز بالجائزة، إلا أن قانون الجائزة لا يعطيها الحق في التعليق على الترشيحات، أو إفشائها، بل تبقى سرية لمدة 50 عاما، إلا أن بعض من لهم حق ترشيح أسماء يحبون الكشف عن اختياراتهم، وهو ما حدث مع المشرعين النرويجيين.
وقد فاز المرشح الذي زكاه المشرعون النرويجيون بجائزة السلام كل عام منذ عام 2014 - باستثناء عام 2019 - بما في ذلك واحدة من الفائزتين العام الماضي، وهي ماريا ريسا.
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وفي تعليلهم لترشيح البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أكدوا أن ذلك لجهوده للمساعدة في حل أزمة المناخ بالإضافة إلى عمله من أجل السلام والمصالحة.
وشملت ترشيحات النرويجيين أيضا منظمة الصحة العالمية، معللين أن جائحة الفيروس التاجي كانت في مقدمة اهتمامات الناس على مدار العامين الماضيين.
يشار إلى أن الإعلان عن الفائز بجائزة 2021 سوف يكون في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
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