"نيوم" السعودية تعلن استثمار مليار دولار في مبادرة "ميتافيرس" لسكانها وزائريها
© REUTERS / BANDER ALGALOUD/COURTESY OF SAUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يعلن عن مدينة خالية من الكربون تسمى "ذا لاين"، سيتم بناؤها في نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية، 10 يناير/ كانون الثاني 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يعلن عن مدينة خالية من الكربون تسمى "ذا لاين"، سيتم بناؤها في نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية، 10 يناير/ كانون الثاني 2021
أعلنت شركة "نيوم" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن استثمار مبلغ مليار دولار لمبادرة "ميتافيرس" للمقيمين لديها وزوارها، وهي التابعة لشركة "ميتا" (فيسبوك سابقا).
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر "Leap" التقني الدولي، المقام في العاصمة السعودية الرياض، في الفترة من الأول إلى 3 فبراير/ شباط الجاري، ويشارك فيه أكثر من 350 متحدثا يمثلون 40 دولة حول العالم، وفقا صحيفة "الوطن" السعودية.
وقال وزير الاتصالات السعودي، عبد الله السواحة، على هامش اليوم الأول لمؤتمر "Leap" إن نيوم، المدينة المستقبلية الضخمة التي يبنيها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على ساحل البحر الأحمر، "أطلقت مليار دولار من الاستثمارات في "ميتافيرس" لخدمة سكان المدينة وزوارها، بالإضافة إلى منصة أخرى من شأنها أن تساعد المستخدمين على السيطرة على بياناتهم الشخصية"، وفقا لوكالة "رويترز".
كما أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي، عبد الله السواحة، في مؤتمر "Leap" أن السعودية أطلقت استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل.
Shake hands with and step into the future at #LEAP22.— LEAP (@LEAPandInnovate) February 1, 2022
Take a walk around our Exhibition hall and discover new technologies from @EricssonMEA, @Mobily, @HPE, @intel, @saudipayments and more. Register for your ticket and join us: https://t.co/sbQ1UWLKBX🤖 pic.twitter.com/oIg9f3V2RH
ومن الصفقات المليارية التي شهدها اليوم الأول من "Leap" إعلان وحدة تابعة لشركة "أرامكو" السعودية باستثمار مليار دولار لدعم الشركات الناشئة في القطاع التقني، بالإضافة إلى الإعلان عن شراكة بملياري دولار بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة تابعة لـ"علي بابا" الصينية في المجال التقني، وإعلان شركة "STC" للاتصالات السعودية عن استثمار مليار دولار في "مينا هاب" لإنشاء مركز إقليمي للخدمات السحابية والرقمية.
وتوقع وزير الاتصالات السعودي أنه على مدى السنوات الثماني المقبلة، ما لا يقل عن 100 ألف إلى 250.000 وظيفة أخرى، وهو ما سيعني فعليا مضاعفة عدد المبرمجين لدينا اليوم، وفي بعض الحالات سيتضاعف (العدد) ثلاثة أضعاف".