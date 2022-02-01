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https://arabic.sputniknews.com/20220201/نيوم-السعودية-تعلن-استثمار-مليار-دولار-في-مبادرة-ميتافيرس-لسكانها-وزائريها-1057604044.html
‏"نيوم" السعودية تعلن استثمار مليار دولار في مبادرة "ميتافيرس" لسكانها وزائريها
‏"نيوم" السعودية تعلن استثمار مليار دولار في مبادرة "ميتافيرس" لسكانها وزائريها
أعلنت شركة "نيوم" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن استثمار مبلغ مليار دولار لمبادرة "ميتافيرس" للمقيمين ‏لديها وزوارها، وهي التابعة لشركة "ميتا" (فيسبوك سابقا).‏ 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:46+0000
2022-02-01T15:46+0000
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جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر "Leap" التقني الدولي، المقام في العاصمة السعودية الرياض، في الفترة من الأول إلى 3 فبراير/ شباط الجاري، ويشارك فيه أكثر من 350 متحدثا يمثلون 40 دولة حول العالم، وفقا صحيفة "الوطن" السعودية.كما أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي، عبد الله السواحة، في مؤتمر "Leap" أن السعودية أطلقت استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل.ومن الصفقات المليارية التي شهدها اليوم الأول من "Leap" إعلان وحدة تابعة لشركة "أرامكو" السعودية باستثمار مليار دولار لدعم الشركات الناشئة في القطاع التقني، بالإضافة إلى الإعلان عن شراكة بملياري دولار بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة تابعة لـ"علي بابا" الصينية في المجال التقني، وإعلان شركة "STC" للاتصالات السعودية عن استثمار مليار دولار في "مينا هاب" لإنشاء مركز إقليمي للخدمات السحابية والرقمية.وتوقع وزير الاتصالات السعودي أنه على مدى السنوات الثماني المقبلة، ما لا يقل عن 100 ألف إلى 250.000 وظيفة أخرى، وهو ما سيعني فعليا مضاعفة عدد المبرمجين لدينا اليوم، وفي بعض الحالات سيتضاعف (العدد) ثلاثة أضعاف".
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية

‏"نيوم" السعودية تعلن استثمار مليار دولار في مبادرة "ميتافيرس" لسكانها وزائريها

15:46 GMT 01.02.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUD/COURTESY OF SAUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يعلن عن مدينة خالية من الكربون تسمى "ذا لاين"، سيتم بناؤها في نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية، 10 يناير/ كانون الثاني 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يعلن عن مدينة خالية من الكربون تسمى ذا لاين، سيتم بناؤها في نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية، 10 يناير/ كانون الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يعلن عن مدينة خالية من الكربون تسمى "ذا لاين"، سيتم بناؤها في نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية، 10 يناير/ كانون الثاني 2021
© REUTERS / BANDER ALGALOUD/COURTESY OF SAUD
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أعلنت شركة "نيوم" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن استثمار مبلغ مليار دولار لمبادرة "ميتافيرس" للمقيمين ‏لديها وزوارها، وهي التابعة لشركة "ميتا" (فيسبوك سابقا).‏
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر "Leap" التقني الدولي، المقام في العاصمة السعودية الرياض، في الفترة من الأول إلى 3 فبراير/ شباط الجاري، ويشارك فيه أكثر من 350 متحدثا يمثلون 40 دولة حول العالم، وفقا صحيفة "الوطن" السعودية.
وقال وزير الاتصالات السعودي، عبد الله السواحة، على هامش اليوم الأول لمؤتمر "Leap" إن نيوم، المدينة المستقبلية الضخمة التي يبنيها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على ساحل البحر الأحمر، "أطلقت مليار دولار من الاستثمارات في "ميتافيرس" لخدمة سكان المدينة وزوارها، بالإضافة إلى منصة أخرى من شأنها أن تساعد المستخدمين على السيطرة على بياناتهم الشخصية"، وفقا لوكالة "رويترز".
كما أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي، عبد الله السواحة، في مؤتمر "Leap" أن السعودية أطلقت استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل.
ومن الصفقات المليارية التي شهدها اليوم الأول من "Leap" إعلان وحدة تابعة لشركة "أرامكو" السعودية باستثمار مليار دولار لدعم الشركات الناشئة في القطاع التقني، بالإضافة إلى الإعلان عن شراكة بملياري دولار بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة تابعة لـ"علي بابا" الصينية في المجال التقني، وإعلان شركة "STC" للاتصالات السعودية عن استثمار مليار دولار في "مينا هاب" لإنشاء مركز إقليمي للخدمات السحابية والرقمية.
وتوقع وزير الاتصالات السعودي أنه على مدى السنوات الثماني المقبلة، ما لا يقل عن 100 ألف إلى 250.000 وظيفة أخرى، وهو ما سيعني فعليا مضاعفة عدد المبرمجين لدينا اليوم، وفي بعض الحالات سيتضاعف (العدد) ثلاثة أضعاف".
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