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https://arabic.sputniknews.com/20220202/إبراهيم-رئيسي-يزور-ضريح-الخميني-لـ-تجديد-البيعة-فيديو-1057641185.html
إبراهيم رئيسي يزور ضريح الخميني لـ "تجديد البيعة"... فيديو
إبراهيم رئيسي يزور ضريح الخميني لـ "تجديد البيعة"... فيديو
قام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، برفقة أعضاء الحكومة، بزيارة ضريح الإمام الخميني في طهران، بمناسبة الذكرى 43 لانتصار "الثورة الإسلامية" في... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T09:59+0000
2022-02-02T09:59+0000
أخبار إيران
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ونشرت وكالة "فارس" الإيرانية، فيديو أثناء زيارة رئيسي للضريح، مؤكدة أن "الزيارة تأتي للمشاركة في "تجديد البيعة والولاء لمؤسس الجمهورية الإسلامية".وتحتفل إيران بـ "عَشرة الفجر"، ذكرى عودة مفجّر الثورة الإيرانية آية الله الخميني من منفاه في باريس عام 1979.ويحتفل الشعب الإيراني كل عام بذكرى عودته بعد 14 عاما قضاها بالمنفى في تركيا والعراق وفرنسا، وبدء أيام عشرة الفجر التي انتهت بالإعلان عن انهيار النظام الملكي في 11 فبراير/ شباط 1979.وتشهد مختلف المدن في شتى أرجاء إيران، مراسم یشارك فیها الشعب الإیرانی احتفاء بهذه الذكرى، ويتم خلال الأيام العشرة تدشين مشاريع وإزاحة الستار عن إنجازات في مختلف المجالات وصولا إلى 11 فبراير.
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أخبار إيران

إبراهيم رئيسي يزور ضريح الخميني لـ "تجديد البيعة"... فيديو

09:59 GMT 02.02.2022
© AFP 2021 / ATTA KENARE ضريح آية الله الخميني في طهران
ضريح آية الله الخميني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / ATTA KENARE
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قام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، برفقة أعضاء الحكومة، بزيارة ضريح الإمام الخميني في طهران، بمناسبة الذكرى 43 لانتصار "الثورة الإسلامية" في إيران".
ونشرت وكالة "فارس" الإيرانية، فيديو أثناء زيارة رئيسي للضريح، مؤكدة أن "الزيارة تأتي للمشاركة في "تجديد البيعة والولاء لمؤسس الجمهورية الإسلامية".
وتحتفل إيران بـ "عَشرة الفجر"، ذكرى عودة مفجّر الثورة الإيرانية آية الله الخميني من منفاه في باريس عام 1979.
ويحتفل الشعب الإيراني كل عام بذكرى عودته بعد 14 عاما قضاها بالمنفى في تركيا والعراق وفرنسا، وبدء أيام عشرة الفجر التي انتهت بالإعلان عن انهيار النظام الملكي في 11 فبراير/ شباط 1979.
وتشهد مختلف المدن في شتى أرجاء إيران، مراسم یشارك فیها الشعب الإیرانی احتفاء بهذه الذكرى، ويتم خلال الأيام العشرة تدشين مشاريع وإزاحة الستار عن إنجازات في مختلف المجالات وصولا إلى 11 فبراير.
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