التحالف العربي يعلن تدمير 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف "أنصار الله"

وأوضحت صحيفة "تواصل" أن العمليات أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف "أنصار الله"، كما أعلن الجيش اليمني، تدمير مركزي قيادة تابعين لأنصار الله بمساندة طيران تحالف دعم الشرعية على محافظة حجة شمالي اليمن.ونفذت مقاتلات التحالف ثلاث غارات جوية أسفرت عن تدمير مركزي قيادة وسيطرة وعربة مدرعة، إثر استهداف مواقع لأنصار الله شرق مدينة حرض، بمنطقة حَجة.وشدد التحالف على أن قواته أحرزت تقدما كبيرا في جبهات جنوب مأرب، في محاولة منها قطع آخر طرق الإمداد الحوثية باتجاه المحور الرملي.وفي وقت سابق، قال العقيد الركن عاتق محسن الأسلمي، القائد العسكري في الجيش اليمني في جبهات شبوة، إن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في مديريات بيحان وعين وعسيلان بعد تحريرها من الحوثيين وتأمين مداخلها ومخارجها.وأكد في اتصال مع "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، أن العمل بدأ على إعادة تأهيل الكهرباء وإعادتها إلى طبيعتها بعد أن كانت تنقطع لمدة أشهر عندما سيطر عليها الحوثيون"أنصار الله"، كما يجرى تأهيل المرافق الخدمية الأخرى والتي كانت قد تعرضت للقصف والتفجير.
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تدمير 21 آلية عسكرية تابعة لأنصار الله، وذلك خلال تنفيذ 32 عملية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت صحيفة "تواصل" أن العمليات أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف "أنصار الله"، كما أعلن الجيش اليمني، تدمير مركزي قيادة تابعين لأنصار الله بمساندة طيران تحالف دعم الشرعية على محافظة حجة شمالي اليمن.
ونفذت مقاتلات التحالف ثلاث غارات جوية أسفرت عن تدمير مركزي قيادة وسيطرة وعربة مدرعة، إثر استهداف مواقع لأنصار الله شرق مدينة حرض، بمنطقة حَجة.
وشدد التحالف على أن قواته أحرزت تقدما كبيرا في جبهات جنوب مأرب، في محاولة منها قطع آخر طرق الإمداد الحوثية باتجاه المحور الرملي.
وفي وقت سابق، قال العقيد الركن عاتق محسن الأسلمي، القائد العسكري في الجيش اليمني في جبهات شبوة، إن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في مديريات بيحان وعين وعسيلان بعد تحريرها من الحوثيين وتأمين مداخلها ومخارجها.
وأكد في اتصال مع "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، أن العمل بدأ على إعادة تأهيل الكهرباء وإعادتها إلى طبيعتها بعد أن كانت تنقطع لمدة أشهر عندما سيطر عليها الحوثيون"أنصار الله"، كما يجرى تأهيل المرافق الخدمية الأخرى والتي كانت قد تعرضت للقصف والتفجير.