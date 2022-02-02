زاخاروفا تسخر من وزيرة الخارجية البريطانية بسبب جهل الجغرافيا

وكتبت زاخاروفا على صفحتها الشخصية على منصة "تلغرام"، قائلة: "ذهبت، أخيرا، وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، بعيدا ونست الغزوات المغولية لأوكرانيا وركزت على العدوان الروسي على هذا البلد".وأضافت زاخاروفا، قائلة: "سيدة تراس معرفتك في مجال التاريخ لا تُقارن بمعرفتك في الجغرافيا، هي تسمى دول البلطيق بهذه الطريقة (بالإنجليزية بشكل عام - دول البلطيق) لأنها تقع بالضبط قبالة ساحل هذا البحر. وليس البحر الأسود".واعتبرت زاخاروفا أنه في حال أراد الناتو حماية دول البلطيق فيجب على هذه الدول استخدام بحر البلطيق للوصول إلى سواحل هذه البلاد وليس ذكر بحر الأسود والتوجه إليه بالسفن العسكرية المختلفة".وختمت زاخاروفا، قائلة: "صحيح أن الدبلوماسية البريطانية لديها دائمًا رحلات إلى بحر البلطيق من البحر الأسود عبر المحيط المتجمد الشمالي، لكن السؤال الأبرز للوزيرة أين العلم؟ هناك مفارقة كبيرة بين بحر البلطيق والبحر الأسود".
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، قائلة إنها بحاجة إلى دروس إضافية في علم الجغرافيا.
وكتبت زاخاروفا على صفحتها الشخصية على منصة "تلغرام"، قائلة: "ذهبت، أخيرا، وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، بعيدا ونست الغزوات المغولية لأوكرانيا وركزت على العدوان الروسي على هذا البلد".
وأضافت زاخاروفا، قائلة: "سيدة تراس معرفتك في مجال التاريخ لا تُقارن بمعرفتك في الجغرافيا، هي تسمى دول البلطيق بهذه الطريقة (بالإنجليزية بشكل عام - دول البلطيق) لأنها تقع بالضبط قبالة ساحل هذا البحر. وليس البحر الأسود".
واعتبرت زاخاروفا أنه في حال أراد الناتو حماية دول البلطيق فيجب على هذه الدول استخدام بحر البلطيق للوصول إلى سواحل هذه البلاد وليس ذكر بحر الأسود والتوجه إليه بالسفن العسكرية المختلفة".
وختمت زاخاروفا، قائلة: "صحيح أن الدبلوماسية البريطانية لديها دائمًا رحلات إلى بحر البلطيق من البحر الأسود عبر المحيط المتجمد الشمالي، لكن السؤال الأبرز للوزيرة أين العلم؟ هناك مفارقة كبيرة بين بحر البلطيق والبحر الأسود".