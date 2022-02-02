طالبان تنفي مشاركة مواطنين أفغان في التوترات الأخيرة في كازاخستان

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية]، ذبيح الله مجاهد، في بيان، إنها تنفي بشدة الاتهامات بمشاركة عناصر من أفغانستان في التوترات الأخيرة التي شهدتها كازاخستان في مطلع العام الجاري. وأضاف المتحدث: "نرفض بشدة الاتهام بأن الإمارة الإسلامية تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أي دولة أخرى، أو التدخل في شئون الدول الداخلية"، متابعا: "نضمن لكل الأطراف أنه لن يكون هناك أي تهديد لأي دولة من الأراضي الأفغانية". وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف اتهم قوات أجنبية بمن فيها أشخاص من أفغانستان بالمشاركة في الاضطرابات التي شهدتها بلاده.
نفت الحكومة الأفغانية المكونة من جانب حركة طالبان، اليوم الأربعاء، الاتهامات بتورط مواطنين من أفغانستان في التوترات الأخيرة التي شهدتها الجارة كازاخستان، مجددة التأكيد على عدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية في تهديد أي دولة أخرى.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية]، ذبيح الله مجاهد، في بيان، إنها تنفي بشدة الاتهامات بمشاركة عناصر من أفغانستان في التوترات الأخيرة التي شهدتها كازاخستان في مطلع العام الجاري.
وأضاف المتحدث: "نرفض بشدة الاتهام بأن الإمارة الإسلامية تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أي دولة أخرى، أو التدخل في شئون الدول الداخلية"، متابعا: "نضمن لكل الأطراف أنه لن يكون هناك أي تهديد لأي دولة من الأراضي الأفغانية".
وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف اتهم قوات أجنبية بمن فيها أشخاص من أفغانستان بالمشاركة في الاضطرابات التي شهدتها بلاده.