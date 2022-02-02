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هايتي تكافح لتوفير المياه والطعام بسبب الفيضانات المدمرة
هايتي تكافح لتوفير المياه والطعام بسبب الفيضانات المدمرة
احتشد مئات الأشخاص في مأوى في هايتي حيث تقول السلطات إنها تكافح من أجل توفير الغذاء والمياه للمتضررين وغير قادرين على الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة من... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T16:23+0000
2022-02-02T16:23+0000
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وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وفقد آخر، بعد أن ضربت موجة طقس سيئ المناطق الشمالية والجنوبية من هايتي يوم الأحد الماضي.وأدت موجة الطقس السيئ إلى هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات واسعة النطاق ورياح عاتية اقتلعت الأشجار، وتضرر من تلك الفيضانات أكثر من 2580 منزلاً، ودفع نحو 500 شخص إلى السكن في مآوى مؤقتة في مدينة فورت ليبرتي الساحلية الشمالية.وأفادت وكالة الحماية المدنية في هايتي بأن الناس بحاجة ماسة إلى الماء والغذاء والبطانيات، فيما أبلغت سلطات جمهورية الدومينيكان المجاورة، عن وفاة واحدة على الأقل، بحسب صحيفة ليستين دياريو.وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري أن عدم تحقيق الأهداف الأساسية للقمم المناخية المتتابعة يجعل العالم في ورطة، على حد قوله.وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال كيري: "العالم خارج المسار لتحقيق الهدف المتمثل في تجنب أسوأ آثار تغير المناخ"، مؤكدا: "نحن في ورطة، وأتمنى أن يفهم العالم بأسره ذلك".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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هايتي تكافح لتوفير المياه والطعام بسبب الفيضانات المدمرة

16:23 GMT 02.02.2022
© REUTERS / Ricardo Arduengoبائعو المنتجات الطازجة ينظرون في سوق كاب هايتيان في هايتي، 21 يوليو 2021
بائعو المنتجات الطازجة ينظرون في سوق كاب هايتيان في هايتي، 21 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Ricardo Arduengo
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احتشد مئات الأشخاص في مأوى في هايتي حيث تقول السلطات إنها تكافح من أجل توفير الغذاء والمياه للمتضررين وغير قادرين على الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة من الفيضانات الغزيرة التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وفقد آخر، بعد أن ضربت موجة طقس سيئ المناطق الشمالية والجنوبية من هايتي يوم الأحد الماضي.
وأدت موجة الطقس السيئ إلى هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات واسعة النطاق ورياح عاتية اقتلعت الأشجار، وتضرر من تلك الفيضانات أكثر من 2580 منزلاً، ودفع نحو 500 شخص إلى السكن في مآوى مؤقتة في مدينة فورت ليبرتي الساحلية الشمالية.
وأفادت وكالة الحماية المدنية في هايتي بأن الناس بحاجة ماسة إلى الماء والغذاء والبطانيات، فيما أبلغت سلطات جمهورية الدومينيكان المجاورة، عن وفاة واحدة على الأقل، بحسب صحيفة ليستين دياريو.
وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري أن عدم تحقيق الأهداف الأساسية للقمم المناخية المتتابعة يجعل العالم في ورطة، على حد قوله.
وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال كيري: "العالم خارج المسار لتحقيق الهدف المتمثل في تجنب أسوأ آثار تغير المناخ"، مؤكدا: "نحن في ورطة، وأتمنى أن يفهم العالم بأسره ذلك".
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