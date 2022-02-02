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https://arabic.sputniknews.com/20220202/وكالة-سماع-دوي-صوت-قوي-في-سماء-لبنان-1057638574.html
وكالة: سماع دوي صوت قوي في أجواء لبنان
وكالة: سماع دوي صوت قوي في أجواء لبنان
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن سماع دوي صوت انفجار ضخم في سماء بيروت وصولا إلى جنوبي البلاد. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T08:49+0000
2022-02-02T08:49+0000
2022-02-02T08:50+0000
العالم العربي
لبنان
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وذكرت وكالة "النشرة" نقلا عن مصادر خاصة، أن الصوت القوي سمع في عدد من المناطق اللبنانية على طول الخط الساحلي من كسروان إلى جنوبي لبنان.وأشارت مصادر أخرى للوكالة أن الصوت القوي ناجم عن خرق جدار الصوت من قبل الطيران الإسرائيلي في السماء اللبنانية.
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العالم العربي, لبنان
وكالة: سماع دوي صوت قوي في أجواء لبنان 08:49 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 02.02.2022)
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن سماع دوي صوت انفجار ضخم في سماء بيروت وصولا إلى جنوبي البلاد.
وذكرت وكالة "النشرة"
نقلا عن مصادر خاصة، أن الصوت القوي سمع في عدد من المناطق اللبنانية على طول الخط الساحلي من كسروان إلى جنوبي لبنان.
وأشارت مصادر أخرى للوكالة أن الصوت القوي ناجم عن خرق جدار الصوت من قبل الطيران الإسرائيلي في السماء اللبنانية.