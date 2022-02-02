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https://arabic.sputniknews.com/20220202/-أمريكا-تدرس-فرض-عقوبات-على-الحوثيين-1057670106.html
أمريكا تدرس فرض عقوبات على جماعة أنصار الله
أمريكا تدرس فرض عقوبات على جماعة أنصار الله
كشفت وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس فرض عقوبات جديدة على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقادتها في اليمن. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T18:02+0000
2022-02-02T19:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت الوكالة الأمريكية بأن المسؤولين الأمريكيين يدرسون تدابير مالية تستهدف الحوثيين وقادتهم، مع احتمال فرض عقوبات جديدة عليهم هذا الأسبوع.وأوضحت أن واشنطن تبحث هذه الخطورة ردا على تصعيد الجماعة الأخير المتمثل في شن هجمات عابرة للحدود بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، استهدفت الإمارات والسعودية.ويحرص المسؤولون في الولايات المتحدة على "طمأنة" الحلفاء الاستراتيجيين في الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات، بأنهم سيقدمون الدعم الدفاعي إليهم.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات العربية المتحدة.وجاء هذا القرار في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية على دولة الإمارات، بما في ذلك هجوم تم إحباطه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، قد جددت تهديد الإمارات باستهداف معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة للجماعة، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، "إكسبو... لكي تكون آمناً... نكرر النصح؟؟".فيما كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" باتجاه الإمارات، مؤكدة عدم وقوع خسائر، وتمكن القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن.وجاء تصعيد الجماعة ضد الإمارات، بعد إعلان ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات اليمنية المشتركة المدعومة من أبوظبي، استعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، من قبضة جماعة "أنصار الله" خلال عملية عسكرية واسعة أسمتها "إعصار الجنوب"، وذلك بعد تمكن الجماعة من السيطرة عليها في 21 أيلول/سبتمبر الماضي إثر هجوم مباغت على الجيش اليمني.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/معلومات-عن-المدمرة-التي-أرسلتها-واشنطن-لحماية-الإمارات-من-هجمات-الحوثيين-1057662732.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تدرس فرض عقوبات على جماعة أنصار الله

18:02 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 19:01 GMT 02.02.2022)
© AFP 2021القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021
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كشفت وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس فرض عقوبات جديدة على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقادتها في اليمن.
وأفادت الوكالة الأمريكية بأن المسؤولين الأمريكيين يدرسون تدابير مالية تستهدف الحوثيين وقادتهم، مع احتمال فرض عقوبات جديدة عليهم هذا الأسبوع.
المدمرة الأمريكية أرلي بارك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
معلومات عن المدمرة التي أرسلتها واشنطن لحماية الإمارات من هجمات الحوثيين
16:10 GMT
وأوضحت أن واشنطن تبحث هذه الخطورة ردا على تصعيد الجماعة الأخير المتمثل في شن هجمات عابرة للحدود بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، استهدفت الإمارات والسعودية.
ويحرص المسؤولون في الولايات المتحدة على "طمأنة" الحلفاء الاستراتيجيين في الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات، بأنهم سيقدمون الدعم الدفاعي إليهم.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء هذا القرار في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية على دولة الإمارات، بما في ذلك هجوم تم إحباطه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، قد جددت تهديد الإمارات باستهداف معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة للجماعة، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، "إكسبو... لكي تكون آمناً... نكرر النصح؟؟".
فيما كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" باتجاه الإمارات، مؤكدة عدم وقوع خسائر، وتمكن القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن.
وجاء تصعيد الجماعة ضد الإمارات، بعد إعلان ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات اليمنية المشتركة المدعومة من أبوظبي، استعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، من قبضة جماعة "أنصار الله" خلال عملية عسكرية واسعة أسمتها "إعصار الجنوب"، وذلك بعد تمكن الجماعة من السيطرة عليها في 21 أيلول/سبتمبر الماضي إثر هجوم مباغت على الجيش اليمني.
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