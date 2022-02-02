https://arabic.sputniknews.com/20220202/-أمريكا-تدرس-فرض-عقوبات-على-الحوثيين-1057670106.html

أمريكا تدرس فرض عقوبات على جماعة أنصار الله

أمريكا تدرس فرض عقوبات على جماعة أنصار الله

كشفت وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس فرض عقوبات جديدة على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقادتها في اليمن. 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T18:02+0000

2022-02-02T18:02+0000

2022-02-02T19:01+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأفادت الوكالة الأمريكية بأن المسؤولين الأمريكيين يدرسون تدابير مالية تستهدف الحوثيين وقادتهم، مع احتمال فرض عقوبات جديدة عليهم هذا الأسبوع.وأوضحت أن واشنطن تبحث هذه الخطورة ردا على تصعيد الجماعة الأخير المتمثل في شن هجمات عابرة للحدود بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، استهدفت الإمارات والسعودية.ويحرص المسؤولون في الولايات المتحدة على "طمأنة" الحلفاء الاستراتيجيين في الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات، بأنهم سيقدمون الدعم الدفاعي إليهم.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات العربية المتحدة.وجاء هذا القرار في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية على دولة الإمارات، بما في ذلك هجوم تم إحباطه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، قد جددت تهديد الإمارات باستهداف معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة للجماعة، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، "إكسبو... لكي تكون آمناً... نكرر النصح؟؟".فيما كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" باتجاه الإمارات، مؤكدة عدم وقوع خسائر، وتمكن القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن.وجاء تصعيد الجماعة ضد الإمارات، بعد إعلان ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات اليمنية المشتركة المدعومة من أبوظبي، استعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، من قبضة جماعة "أنصار الله" خلال عملية عسكرية واسعة أسمتها "إعصار الجنوب"، وذلك بعد تمكن الجماعة من السيطرة عليها في 21 أيلول/سبتمبر الماضي إثر هجوم مباغت على الجيش اليمني.

https://arabic.sputniknews.com/20220202/معلومات-عن-المدمرة-التي-أرسلتها-واشنطن-لحماية-الإمارات-من-هجمات-الحوثيين-1057662732.html

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