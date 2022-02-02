https://arabic.sputniknews.com/20220202/3-طائرات-مصرية-تتوجه-إلى-الكاميرون-قبل-اللقاء-الحاسم-والسفير-المصري-يعلق-على-تصريح-إيتو-1057622768.html

3 طائرات مصرية تتوجه إلى الكاميرون قبل اللقاء الحاسم... والسفير المصري يعلق على تصريح إيتو

3 طائرات مصرية تتوجه إلى الكاميرون قبل اللقاء الحاسم... والسفير المصري يعلق على تصريح إيتو

كشف سفير مصر لدى الكاميرون مدحت المليجي عن مباحثات أجراها مع مسؤولين أمنيين في الكاميرون لمنع حدوث أي كوارث تدافع أثناء مباراة المنتخب المصري المقرر لها الخميس... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T07:47+0000

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وقال السفير، في اتصال هاتفي مع فضائية "أون" المصرية، إن هناك 3 طائرات ستصل لدعم المنتخب تحمل 800 مشجع.وأكد السفير أن تصريحات رئيس اتحاد الكرة في الكاميرون صامويل إيتو "إنها الحرب" هي مجرد تصريحات إعلامية للاستهلاك المحلي، موضحا في الوقت ذاته أن الكلمة التي استخدمها أيتو باللغة الفرنسية لها أكثر من معنى في العربية، إذ تعني الحرب والصراع والتنافس.وطالب السفير الجماهير المصرية بعدم الاستسلام للاستفزازات، وعدم القيام بأي استفزازات، مشيرا إلى أن "الكاميرون تعهدت باتخاذ إجراءات لمنع حدوث أي كوارث تدافع، مثل ما حدث في السابق من تهور من بعض الأشخاص غير المسؤولين الذين فتحوا الأبواب للجماهير للدخول دون تذاكر ما أدى لوقوع مشاكل".وأكد السفير أنه تم تبادل وجهات النظر والتباحث مع وزير الداخلية الكاميروني لتخصيص ممر خاص للجماهير المصرية.وأشار المليجي إلى أن "الكاميرون كان فيها عدد كبير من المصريين ولكن بسبب أزمة كورونا عاد كثير منهم وتبقى حوالي ألف شخص وكلهم منضبطون ولا يوجد أي شخص في السجون".وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، يوم الخميس المقبل.

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