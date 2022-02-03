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https://arabic.sputniknews.com/20220203/أمريكا-توافق-على-بيع-محتمل-لأسلحة-لحلفاء-بالشرق-الأوسط-1057886928.html
أمريكا توافق على بيع محتمل لأسلحة لحلفاء بالشرق الأوسط
أمريكا توافق على بيع محتمل لأسلحة لحلفاء بالشرق الأوسط
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية وافقت على عدة صفقات بيع محتملة لأسلحة إلى حلفاء بالشرق الأوسط بينهم الأردن والإمارات... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T22:27+0000
2022-02-03T22:27+0000
2022-02-03T22:44+0000
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وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في بيان، أن الموافقات تشمل بيعا محتملا لمقاتلات إف-16 وعتادا مرتبطا بها للأردن بما يقدر بنحو 4.21 مليار دولار.كان البنتاغون، أعلن الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني المنصرم، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع رادارات دفاع جوي وطائرات من طراز "سي -130 سوبر هيركليز" لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.
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البنتاغون الأمريكي, أخبار الأردن, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أمريكا توافق على بيع محتمل لأسلحة لحلفاء بالشرق الأوسط 22:27 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 22:44 GMT 03.02.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية وافقت على عدة صفقات بيع محتملة لأسلحة إلى حلفاء بالشرق الأوسط بينهم الأردن والإمارات والسعودية.
وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في بيان، أن
الموافقات تشمل بيعا محتملا لمقاتلات إف-16
وعتادا مرتبطا بها للأردن بما يقدر بنحو 4.21 مليار دولار.
كان البنتاغون، أعلن الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني المنصرم، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع رادارات دفاع جوي وطائرات من طراز "سي -130 سوبر هيركليز" لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.