اختتام فعاليات التدريب المصري الفرنسي الجوي المشترك "آمون -22".. فيديو

وأفادت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم الخميس، بأن التدريب قد أجري بمشاركة عناصر من القوات الجوية الفرنسية والمصرية بعدد من القواعد الجوية المصرية مع مشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات.وذكرت أن التدريب اشتمل على تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية بين الطرفين، المصري والفرنسي، فى مجالات التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات الجوية متعددة المهام.وتضمن التدريب تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالوقود في الجو، فضلا عن تنفيذ أعمال الاعتراض الجوي لصد هجوم جوي معاد ضد أحد الأهداف الحيوية، وهي تدريبات عكست مدى ما وصلت إليه القوات المصرية من مستوى راق وقدرة عالية على إدارة العمليات الجوية المشتركة.وفي السياق نفسه، تم تنفيذ مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلا جويا فوق سطح الأهرامات بمنطقة الجيزة، أوضحت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارين من الجانبين، المصري والفرنسي.ويشار إلى أن التدريب "آمون-22" يأتي تعزيزا وتأكيدا لأواصر التعاون العسكري بين القوات الجوية المصرية والفرنسية.
اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك "آمون- 22"، اليوم الخميس، والذي تم إجراؤه على مدار عدة أيام.
وأفادت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم الخميس، بأن التدريب قد أجري بمشاركة عناصر من القوات الجوية الفرنسية والمصرية بعدد من القواعد الجوية المصرية مع مشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات.
وذكرت أن التدريب اشتمل على تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية بين الطرفين، المصري والفرنسي، فى مجالات التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات الجوية متعددة المهام.
وتضمن التدريب تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالوقود في الجو، فضلا عن تنفيذ أعمال الاعتراض الجوي لصد هجوم جوي معاد ضد أحد الأهداف الحيوية، وهي تدريبات عكست مدى ما وصلت إليه القوات المصرية من مستوى راق وقدرة عالية على إدارة العمليات الجوية المشتركة.