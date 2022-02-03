تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220203/اختتام-فعاليات-التدريب-المصري-الفرنسي-الجوي-المشترك-آمون--22-فيديو-1057874038.html
اختتام فعاليات التدريب المصري الفرنسي الجوي المشترك "آمون -22".. فيديو
اختتام فعاليات التدريب المصري الفرنسي الجوي المشترك "آمون -22".. فيديو
اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك "آمون- 22"، اليوم الخميس، والذي تم إجراؤه على مدار عدة أيام. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T16:47+0000
2022-02-03T16:47+0000
مصر
أخبار فرنسا
تدريب
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107245_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_27e6a6701f6accd0dec66ee0677d53fc.jpg
وأفادت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم الخميس، بأن التدريب قد أجري بمشاركة عناصر من القوات الجوية الفرنسية والمصرية بعدد من القواعد الجوية المصرية مع مشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات.وذكرت أن التدريب اشتمل على تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية بين الطرفين، المصري والفرنسي، فى مجالات التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات الجوية متعددة المهام.وتضمن التدريب تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالوقود في الجو، فضلا عن تنفيذ أعمال الاعتراض الجوي لصد هجوم جوي معاد ضد أحد الأهداف الحيوية، وهي تدريبات عكست مدى ما وصلت إليه القوات المصرية من مستوى راق وقدرة عالية على إدارة العمليات الجوية المشتركة.وفي السياق نفسه، تم تنفيذ مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلا جويا فوق سطح الأهرامات بمنطقة الجيزة، أوضحت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارين من الجانبين، المصري والفرنسي.ويشار إلى أن التدريب "آمون-22" يأتي تعزيزا وتأكيدا لأواصر التعاون العسكري بين القوات الجوية المصرية والفرنسية.
مصر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107245_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_69985e547d1b229106d6bb3758bc36bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار فرنسا , تدريب, العالم العربي

اختتام فعاليات التدريب المصري الفرنسي الجوي المشترك "آمون -22".. فيديو

16:47 GMT 03.02.2022
© AFP 2021 / HANDOUTأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / HANDOUT
تابعنا عبر
اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك "آمون- 22"، اليوم الخميس، والذي تم إجراؤه على مدار عدة أيام.
وأفادت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم الخميس، بأن التدريب قد أجري بمشاركة عناصر من القوات الجوية الفرنسية والمصرية بعدد من القواعد الجوية المصرية مع مشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات.
وذكرت أن التدريب اشتمل على تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية بين الطرفين، المصري والفرنسي، فى مجالات التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات الجوية متعددة المهام.
وتضمن التدريب تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالوقود في الجو، فضلا عن تنفيذ أعمال الاعتراض الجوي لصد هجوم جوي معاد ضد أحد الأهداف الحيوية، وهي تدريبات عكست مدى ما وصلت إليه القوات المصرية من مستوى راق وقدرة عالية على إدارة العمليات الجوية المشتركة.
وفي السياق نفسه، تم تنفيذ مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلا جويا فوق سطح الأهرامات بمنطقة الجيزة، أوضحت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارين من الجانبين، المصري والفرنسي.
ويشار إلى أن التدريب "آمون-22" يأتي تعزيزا وتأكيدا لأواصر التعاون العسكري بين القوات الجوية المصرية والفرنسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية