العراق يعلن موعد ارتفاع إنتاجه النفطي إلى 4 ملايين برميل يوميا

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الوزارة قولها إن مارس/آذار المقبل سيشهد ارتفاع الإنتاج النفطي إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميا.وأشاد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، بما حققته الوزارة من زيادة في الإيرادات المالية لعام 2021، بعد أن شهدت ارتفاعاً في مجموع الإيرادات المالية المتأتية من الصادرات النفطية إلى (75,650) مليار دولار، بزيادة ملحوظة عن توقعات موازنة العام الماضي.وشدد المسؤول العراقي على "أهمية التزام الدول المنتجة في (أوبك +) باستقرار الأسواق النفطية، وتجاوز الأزمات التي عصفت باقتصاديات دول العالم بعد انتشار جائحة كورونا".واختتم وكيل وزارة النفط العراقية بالإعراب عن أمله "في استمرار تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على مدى الفترة القادمة، بعد الزيادة التي سيتم رفدها للاسواق العالمية من قبل (أوبك +)".
وأشاد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، بما حققته الوزارة من زيادة في الإيرادات المالية لعام 2021، بعد أن شهدت ارتفاعاً في مجموع الإيرادات المالية المتأتية من الصادرات النفطية إلى (75,650) مليار دولار، بزيادة ملحوظة عن توقعات موازنة العام الماضي.
وأضاف حطاب في بيانه، أن "زيادة الإيرادات جاء رغم التحديات الاقتصادية والصحية المتمثلة بكوفيد 19 وما بعدها، والتي أسهمت إلى حد كبير بتغطية نسبة جيدة من العجز المالي لموازنة الحكومة للعام المذكور".
وشدد المسؤول العراقي على "أهمية التزام الدول المنتجة في (أوبك +) باستقرار الأسواق النفطية، وتجاوز الأزمات التي عصفت باقتصاديات دول العالم بعد انتشار جائحة كورونا".
واختتم وكيل وزارة النفط العراقية بالإعراب عن أمله "في استمرار تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على مدى الفترة القادمة، بعد الزيادة التي سيتم رفدها للاسواق العالمية من قبل (أوبك +)".