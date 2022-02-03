تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بينيت-أبارك-لأمريكا-مقتل-زعيم-داعش-1057870825.html
بينيت: أبارك لأمريكا مقتل زعيم داعش
بينيت: أبارك لأمريكا مقتل زعيم داعش
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الولايات المتحدة الأمريكية، على نجاحها في قتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة). 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T15:42+0000
2022-02-03T15:53+0000
تنظيم داعش الإرهابي
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054665874_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_acc1a7b9a516f19499f25262558adca6.jpg
ووفقا لموقع "i24" فقد أكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن بينيت يبارك لواشنطن قتل أبو إبراهيم القرشي.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في تهنئته: "العالم أصبح أكثر أمانا بعد تصفيته".وتابع بينيت: "أهنئ حليفتنا الولايات المتحدة والجنود الأمريكيين الشجعان على إنجاز هذه العملية الجريئة. علينا مواصلة الحرب العالمية التي نخوضها ضد الإرهاب بمنتهى القوة والعزيمة".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد اليوم الخميس أن قواته قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي، في شمال غرب سوريا.وبرر بايدن عملية قتل الزعيم الداعشي بأنها "من أجل حماية الشعب الأمريكي والحلفاء، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا"، مؤكدا أن جميع القوات المشاركة في العملية قد عادت سالمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بايدن-يعلن-مقتل-زعيم-تنظيم-داعش-القرشي-خلال-عملية-شمالي-سوريا-1057850133.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054665874_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d4dd030dbd31e23f630ecaf2eccb4bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تنظيم داعش الإرهابي, إسرائيل

بينيت: أبارك لأمريكا مقتل زعيم داعش

15:42 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 15:53 GMT 03.02.2022)
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
تابعنا عبر
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الولايات المتحدة الأمريكية، على نجاحها في قتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة).
ووفقا لموقع "i24" فقد أكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن بينيت يبارك لواشنطن قتل أبو إبراهيم القرشي.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش" القرشي خلال عملية شمالي سوريا
13:02 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في تهنئته: "العالم أصبح أكثر أمانا بعد تصفيته".
وتابع بينيت: "أهنئ حليفتنا الولايات المتحدة والجنود الأمريكيين الشجعان على إنجاز هذه العملية الجريئة. علينا مواصلة الحرب العالمية التي نخوضها ضد الإرهاب بمنتهى القوة والعزيمة".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد اليوم الخميس أن قواته قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي، في شمال غرب سوريا.
وبرر بايدن عملية قتل الزعيم الداعشي بأنها "من أجل حماية الشعب الأمريكي والحلفاء، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا"، مؤكدا أن جميع القوات المشاركة في العملية قد عادت سالمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية