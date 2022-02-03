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https://arabic.sputniknews.com/20220203/بينيت-أبارك-لأمريكا-مقتل-زعيم-داعش-1057870825.html
بينيت: أبارك لأمريكا مقتل زعيم داعش
بينيت: أبارك لأمريكا مقتل زعيم داعش
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الولايات المتحدة الأمريكية، على نجاحها في قتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة). 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T15:42+0000
2022-02-03T15:42+0000
2022-02-03T15:53+0000
تنظيم داعش الإرهابي
إسرائيل
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ووفقا لموقع "i24" فقد أكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن بينيت يبارك لواشنطن قتل أبو إبراهيم القرشي.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في تهنئته: "العالم أصبح أكثر أمانا بعد تصفيته".وتابع بينيت: "أهنئ حليفتنا الولايات المتحدة والجنود الأمريكيين الشجعان على إنجاز هذه العملية الجريئة. علينا مواصلة الحرب العالمية التي نخوضها ضد الإرهاب بمنتهى القوة والعزيمة".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد اليوم الخميس أن قواته قتلت زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي، في شمال غرب سوريا.وبرر بايدن عملية قتل الزعيم الداعشي بأنها "من أجل حماية الشعب الأمريكي والحلفاء، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا"، مؤكدا أن جميع القوات المشاركة في العملية قد عادت سالمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بايدن-يعلن-مقتل-زعيم-تنظيم-داعش-القرشي-خلال-عملية-شمالي-سوريا-1057850133.html
إسرائيل
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تنظيم داعش الإرهابي, إسرائيل
بينيت: أبارك لأمريكا مقتل زعيم داعش 15:42 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 15:53 GMT 03.02.2022) تابعنا عبر
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الولايات المتحدة الأمريكية، على نجاحها في قتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة).
ووفقا لموقع "
i24"
فقد أكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن بينيت يبارك لواشنطن قتل أبو إبراهيم القرشي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في تهنئته: "العالم
أصبح أكثر أمانا
بعد تصفيته".
وتابع بينيت: "أهنئ حليفتنا الولايات المتحدة والجنود الأمريكيين الشجعان على إنجاز هذه العملية الجريئة. علينا مواصلة الحرب العالمية التي نخوضها ضد الإرهاب بمنتهى القوة والعزيمة".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد اليوم الخميس أن قواته قتلت
زعيم تنظيم "داعش
" أبو إبراهيم القرشي، في شمال غرب سوريا.
وبرر بايدن عملية قتل الزعيم الداعشي بأنها "من أجل حماية الشعب الأمريكي والحلفاء، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا"، مؤكدا أن جميع القوات المشاركة في العملية قد عادت سالمة.