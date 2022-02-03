توجيهات مصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى لبنان

وبحسب بيان لوزارة التضامن، وجهت الوزيرة منظمات المجتمع المدني الممثلة في جمعية "رسالة"، و"مصر الخير"، و"بنك الطعام"، و"بنك كساء" لتجهيز وإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان بشكل عاجل.وقالت الوزيرة، بحسب البيان، إنه بالتنسيق بين الوزارة والشركاء من الجمعيات الأهلية نجحت في تجهيز معونة مساعدات عاجلة لدولة لبنان تشتمل على 100 طن من المواد الإغاثية والغذائية (بطاطين/ مراتب/ مواد غذائية) و250 طن مواد طبية من المستهلكات والمستلزمات الطبية (كمامات/ أدوية)، بالإضافة إلى معونات تم تقديمها من جهات حكومية أخرى.وأشار البيان إلى أن هذا التوجه يأتي "اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية في إذكاء الروح العربية وضرورة تقديم كل الدعم للدول الشقيقة خاصة في وقت الأزمات والمحن، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إرسال مساعدات عاجلة مقدمة لدولة لبنان الشقيق لمواجهة التداعيات الأخيرة التي تشهدها الدولة في الآونة الأخيرة".
أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، نائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، نيفين القباج، توجيهات عاجلة بإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان.
وبحسب بيان لوزارة التضامن، وجهت الوزيرة منظمات المجتمع المدني الممثلة في جمعية "رسالة"، و"مصر الخير"، و"بنك الطعام"، و"بنك كساء" لتجهيز وإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان بشكل عاجل.
وقالت الوزيرة، بحسب البيان، إنه بالتنسيق بين الوزارة والشركاء من الجمعيات الأهلية نجحت في تجهيز معونة مساعدات عاجلة لدولة لبنان تشتمل على 100 طن من المواد الإغاثية والغذائية (بطاطين/ مراتب/ مواد غذائية) و250 طن مواد طبية من المستهلكات والمستلزمات الطبية (كمامات/ أدوية)، بالإضافة إلى معونات تم تقديمها من جهات حكومية أخرى.
وأشار البيان إلى أن هذا التوجه يأتي "اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية في إذكاء الروح العربية وضرورة تقديم كل الدعم للدول الشقيقة خاصة في وقت الأزمات والمحن، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إرسال مساعدات عاجلة مقدمة لدولة لبنان الشقيق لمواجهة التداعيات الأخيرة التي تشهدها الدولة في الآونة الأخيرة".