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https://arabic.sputniknews.com/20220203/مأساة-الطفل-ريان-في-المغرب-أكثر-من-30-ساعة-في-بئر-عمقه-62-مترا-ومخاوف-على-حياته-1057832828.html
مأساة الطفل ريان في المغرب... أكثر من 30 ساعة في بئر عمقه 62 مترا ومخاوف على حياته
مأساة الطفل ريان في المغرب... أكثر من 30 ساعة في بئر عمقه 62 مترا ومخاوف على حياته
تتواصل الجهود حتى الآن لإنقاذ الطفل المغربي ريان صاحب الخمس سنوات، والذي سقط في بئر في إقليم شفشاون، منذ مساء الثلاثاء الماضي، بينما تشير التقديرات إلى أنه لا... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T10:18+0000
2022-02-03T10:18+0000
أخبار المغرب اليوم
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وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فالطفل ريان سقط في غفلة من والديه في بئر بعمق يصل إلى 62 مترا، بينما الطفل عالق على بعد نحو 35 مترا، ويعاني من إصابة وجروح طفيفة في رأسه، مؤكدة أن عناصر الوقاية المدنية تمد الطفل بالأوكسجين.ولفت الموقع الإخباري المغربي إلى أن عناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية وعدد من الأهالي يحاولون إنقاذ الطفل، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن، مشيرا إلى أنه نظرا لضيق البئر فشلت جهود متطوعين حاولوا الوصول إلى الطفل وانتشاله.وبحسب وسائل إعلام محلية تتركز الجهود حاليا على الحفر بشكل أفقي لتوسعة البئر والتمكن من الوصول إلى الطفل، مستخدمين جرافة ووسائل حفر بدائية وتقليدية.وتخشى أسرة الطفل من وفاته أثناء عملية إنقاذه، فيما دشن عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حملات للضغط على السلطات لإسراع عملية انقاذ الطفل حيث مر عليه أكثر من 30 ساعة في البئر دون طعام أو ماء.
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أخبار المغرب اليوم

مأساة الطفل ريان في المغرب... أكثر من 30 ساعة في بئر عمقه 62 مترا ومخاوف على حياته

10:18 GMT 03.02.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyمنطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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تتواصل الجهود حتى الآن لإنقاذ الطفل المغربي ريان صاحب الخمس سنوات، والذي سقط في بئر في إقليم شفشاون، منذ مساء الثلاثاء الماضي، بينما تشير التقديرات إلى أنه لا زال حيا.
وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فالطفل ريان سقط في غفلة من والديه في بئر بعمق يصل إلى 62 مترا، بينما الطفل عالق على بعد نحو 35 مترا، ويعاني من إصابة وجروح طفيفة في رأسه، مؤكدة أن عناصر الوقاية المدنية تمد الطفل بالأوكسجين.
ولفت الموقع الإخباري المغربي إلى أن عناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية وعدد من الأهالي يحاولون إنقاذ الطفل، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن، مشيرا إلى أنه نظرا لضيق البئر فشلت جهود متطوعين حاولوا الوصول إلى الطفل وانتشاله.
وبحسب وسائل إعلام محلية تتركز الجهود حاليا على الحفر بشكل أفقي لتوسعة البئر والتمكن من الوصول إلى الطفل، مستخدمين جرافة ووسائل حفر بدائية وتقليدية.
وتخشى أسرة الطفل من وفاته أثناء عملية إنقاذه، فيما دشن عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حملات للضغط على السلطات لإسراع عملية انقاذ الطفل حيث مر عليه أكثر من 30 ساعة في البئر دون طعام أو ماء.
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