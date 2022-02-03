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مقتل 10 أشخاص على الأقل في حادث انهيار بمنجم للفحم شمالي أفغانستان
مقتل 10 أشخاص على الأقل في حادث انهيار بمنجم للفحم شمالي أفغانستان
لقي 10 عمال على الأقل مصرعهم؛ إثر انهيار منجم للفحم، في منطقة نهرين بولاية بغلان، شمالي أفغانستان. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T12:29+0000
2022-02-03T12:29+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة "خاما برس" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مدير المناجم في ولاية بغلان، عبد الله حامد، قوله: "إن 10 عمال على الأقل لقوا حتفهم، عندما انهار جزء من منجم فحم في منطقة نهرين بإقليم بغلان، الليلة الماضية".وأرجع مدير المناجم في بغلان سبب الحادث، إلى "كوارث طبيعية".وتتكرر حوادث انهيار المناجم في أفغانستان، الغنية بالمعادن الطبيعية مثل النحاس والذهب واليورانيوم وغيرها؛ بسبب الاستخراج غير المهني وغير القانوني للمعادن.
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أخبار أفغانستان اليوم

مقتل 10 أشخاص على الأقل في حادث انهيار بمنجم للفحم شمالي أفغانستان

12:29 GMT 03.02.2022
© AP Photo / Wali Sabawoonانفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021
انفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Wali Sabawoon
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لقي 10 عمال على الأقل مصرعهم؛ إثر انهيار منجم للفحم، في منطقة نهرين بولاية بغلان، شمالي أفغانستان.
القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة "خاما برس" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مدير المناجم في ولاية بغلان، عبد الله حامد، قوله: "إن 10 عمال على الأقل لقوا حتفهم، عندما انهار جزء من منجم فحم في منطقة نهرين بإقليم بغلان، الليلة الماضية".
وأضاف أنه "تم إنقاذ أكثر من 10 أشخاص في بداية النفق في وقت متأخر من الليلة الماضية وتم استخراج جثث الضحايا".
وأرجع مدير المناجم في بغلان سبب الحادث، إلى "كوارث طبيعية".
وتتكرر حوادث انهيار المناجم في أفغانستان، الغنية بالمعادن الطبيعية مثل النحاس والذهب واليورانيوم وغيرها؛ بسبب الاستخراج غير المهني وغير القانوني للمعادن.
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