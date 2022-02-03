مقتل 10 أشخاص على الأقل في حادث انهيار بمنجم للفحم شمالي أفغانستان

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة "خاما برس" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مدير المناجم في ولاية بغلان، عبد الله حامد، قوله: "إن 10 عمال على الأقل لقوا حتفهم، عندما انهار جزء من منجم فحم في منطقة نهرين بإقليم بغلان، الليلة الماضية".وأرجع مدير المناجم في بغلان سبب الحادث، إلى "كوارث طبيعية".وتتكرر حوادث انهيار المناجم في أفغانستان، الغنية بالمعادن الطبيعية مثل النحاس والذهب واليورانيوم وغيرها؛ بسبب الاستخراج غير المهني وغير القانوني للمعادن.
لقي 10 عمال على الأقل مصرعهم؛ إثر انهيار منجم للفحم، في منطقة نهرين بولاية بغلان، شمالي أفغانستان.
القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة "خاما برس" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مدير المناجم في ولاية بغلان، عبد الله حامد، قوله: "إن 10 عمال على الأقل لقوا حتفهم، عندما انهار جزء من منجم فحم في منطقة نهرين بإقليم بغلان، الليلة الماضية".
وأضاف أنه "تم إنقاذ أكثر من 10 أشخاص في بداية النفق في وقت متأخر من الليلة الماضية وتم استخراج جثث الضحايا".
وأرجع مدير المناجم في بغلان سبب الحادث، إلى "كوارث طبيعية".
وتتكرر حوادث انهيار المناجم في أفغانستان، الغنية بالمعادن الطبيعية مثل النحاس والذهب واليورانيوم وغيرها؛ بسبب الاستخراج غير المهني وغير القانوني للمعادن.