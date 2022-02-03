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https://arabic.sputniknews.com/20220203/موسكو-أفضل-مدينة-في-العالم-من-حيث-جودة-الحياة-1057837487.html
موسكو أفضل مدينة في العالم من حيث جودة الحياة
موسكو أفضل مدينة في العالم من حيث جودة الحياة
اعترفت الأمم المتحدة بموسكو كأفضل مدينة في العالم من حيث تطوير البنية التحتية وجودة الحياة. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T11:35+0000
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العالم
موسكو
تصنيف
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وأقرت الأمم المتحدة بأن موسكو أفضل مدينة في العالم من حيث "تطوير البنية التحتية" و"جودة الحياة"، وفقا للبيانات الأولية من تصنيف منظمة "City Prosperity Index"، التي تم نشرها كجزء من برنامج موئل الأمم المتحدة، والتي سيتم نشر النسخة الكاملة منها في 31 مارس / آذار.ووفقا لهذا التصنيف، تحتل موسكو المرتبة الأولى في تطوير البنية التحتية بمعدل 83.2، في حين أن معدل لندن 75.9 وباريس 76.3، كما تتصدر العاصمة الروسية القائمة من حيث جودة الحياة 68.3، مقابل 61.59، للبريطانيين و57.16 للفرنسيين.وتأتي موسكو في الترتيب العالمي في المرتبة الثالثة من بين 29 مدينة ضخمة في العالم، فيما جاءت سنغافورة في المركز الأول، وتورنتو الكندية في المرتبة الثانية، وذلك بناء على معايير ترتكز على قيم "المساواة والاندماج في المجتمع" و"الإنتاجية الاقتصادية" و"الاستدامة البيئية" و"الإدارة الحضرية والتشريعات".ويعد هذا التصنيف قفزة مهمة للعاصمة الروسية، التي كانت قد احتلت المركز الرابع في قائمة أفضل 100 مدينة في العالم لعام 2021، حسب تصنيف موقع "ذا بيست سيتي"، كما جاءت في المركز الرابع أيضا في ترتيب "أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار والزيارة" لعام 2020، بحسب الموقع الإلكتروني لرئيس بلدية العاصمة.
https://arabic.sputniknews.com/20210928/موسكو-تحتل-المرتبة-الرابعة-في-قائمة-أفضل-100-مدينة-في-العالم-1050275333.html
https://arabic.sputniknews.com/20201024/موسكو-تحتل-المرتبة-الرابعة-في-تصنيف-أفضل-100-مدينة-للعيش-فيها-1046947354.html
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العالم, موسكو, تصنيف

موسكو أفضل مدينة في العالم من حيث جودة الحياة

11:35 GMT 03.02.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورمدينة موسكو عاصمة روسيا تفوز بلقب "أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2020"
مدينة موسكو عاصمة روسيا تفوز بلقب أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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اعترفت الأمم المتحدة بموسكو كأفضل مدينة في العالم من حيث تطوير البنية التحتية وجودة الحياة.
وأقرت الأمم المتحدة بأن موسكو أفضل مدينة في العالم من حيث "تطوير البنية التحتية" و"جودة الحياة"، وفقا للبيانات الأولية من تصنيف منظمة "City Prosperity Index"، التي تم نشرها كجزء من برنامج موئل الأمم المتحدة، والتي سيتم نشر النسخة الكاملة منها في 31 مارس / آذار.
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2021
موسكو تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أفضل 100 مدينة في العالم
28 سبتمبر 2021, 11:19 GMT
ووفقا لهذا التصنيف، تحتل موسكو المرتبة الأولى في تطوير البنية التحتية بمعدل 83.2، في حين أن معدل لندن 75.9 وباريس 76.3، كما تتصدر العاصمة الروسية القائمة من حيث جودة الحياة 68.3، مقابل 61.59، للبريطانيين و57.16 للفرنسيين.
وتأتي موسكو في الترتيب العالمي في المرتبة الثالثة من بين 29 مدينة ضخمة في العالم، فيما جاءت سنغافورة في المركز الأول، وتورنتو الكندية في المرتبة الثانية، وذلك بناء على معايير ترتكز على قيم "المساواة والاندماج في المجتمع" و"الإنتاجية الاقتصادية" و"الاستدامة البيئية" و"الإدارة الحضرية والتشريعات".
الكرملين، موسكو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2020
موسكو تحتل المرتبة الرابعة في تصنيف أفضل 100 مدينة للعيش فيها
24 أكتوبر 2020, 08:57 GMT
ويعد هذا التصنيف قفزة مهمة للعاصمة الروسية، التي كانت قد احتلت المركز الرابع في قائمة أفضل 100 مدينة في العالم لعام 2021، حسب تصنيف موقع "ذا بيست سيتي"، كما جاءت في المركز الرابع أيضا في ترتيب "أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار والزيارة" لعام 2020، بحسب الموقع الإلكتروني لرئيس بلدية العاصمة.
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