موسكو أفضل مدينة في العالم من حيث جودة الحياة

وأقرت الأمم المتحدة بأن موسكو أفضل مدينة في العالم من حيث "تطوير البنية التحتية" و"جودة الحياة"، وفقا للبيانات الأولية من تصنيف منظمة "City Prosperity Index"، التي تم نشرها كجزء من برنامج موئل الأمم المتحدة، والتي سيتم نشر النسخة الكاملة منها في 31 مارس / آذار.ووفقا لهذا التصنيف، تحتل موسكو المرتبة الأولى في تطوير البنية التحتية بمعدل 83.2، في حين أن معدل لندن 75.9 وباريس 76.3، كما تتصدر العاصمة الروسية القائمة من حيث جودة الحياة 68.3، مقابل 61.59، للبريطانيين و57.16 للفرنسيين.وتأتي موسكو في الترتيب العالمي في المرتبة الثالثة من بين 29 مدينة ضخمة في العالم، فيما جاءت سنغافورة في المركز الأول، وتورنتو الكندية في المرتبة الثانية، وذلك بناء على معايير ترتكز على قيم "المساواة والاندماج في المجتمع" و"الإنتاجية الاقتصادية" و"الاستدامة البيئية" و"الإدارة الحضرية والتشريعات".ويعد هذا التصنيف قفزة مهمة للعاصمة الروسية، التي كانت قد احتلت المركز الرابع في قائمة أفضل 100 مدينة في العالم لعام 2021، حسب تصنيف موقع "ذا بيست سيتي"، كما جاءت في المركز الرابع أيضا في ترتيب "أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار والزيارة" لعام 2020، بحسب الموقع الإلكتروني لرئيس بلدية العاصمة.
اعترفت الأمم المتحدة بموسكو كأفضل مدينة في العالم من حيث تطوير البنية التحتية وجودة الحياة.
وأقرت الأمم المتحدة بأن موسكو أفضل مدينة في العالم من حيث "تطوير البنية التحتية" و"جودة الحياة"، وفقا للبيانات الأولية من تصنيف منظمة "City Prosperity Index"، التي تم نشرها كجزء من برنامج موئل الأمم المتحدة، والتي سيتم نشر النسخة الكاملة منها في 31 مارس / آذار.
ووفقا لهذا التصنيف، تحتل موسكو المرتبة الأولى في تطوير البنية التحتية بمعدل 83.2، في حين أن معدل لندن 75.9 وباريس 76.3، كما تتصدر العاصمة الروسية القائمة من حيث جودة الحياة 68.3، مقابل 61.59، للبريطانيين و57.16 للفرنسيين.
وتأتي موسكو في الترتيب العالمي في المرتبة الثالثة من بين 29 مدينة ضخمة في العالم، فيما جاءت سنغافورة في المركز الأول، وتورنتو الكندية في المرتبة الثانية، وذلك بناء على معايير ترتكز على قيم "المساواة والاندماج في المجتمع" و"الإنتاجية الاقتصادية" و"الاستدامة البيئية" و"الإدارة الحضرية والتشريعات".
ويعد هذا التصنيف قفزة مهمة للعاصمة الروسية، التي كانت قد احتلت المركز الرابع في قائمة أفضل 100 مدينة في العالم لعام 2021، حسب تصنيف موقع "ذا بيست سيتي"، كما جاءت في المركز الرابع أيضا في ترتيب "أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار والزيارة" لعام 2020، بحسب الموقع الإلكتروني لرئيس بلدية العاصمة.