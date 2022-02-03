https://arabic.sputniknews.com/20220203/واشنطن-تؤكد-حرصها-على-إحراز-مصر-المزيد-من-التقدم-في-مجال-حقوق-الإنسان-1057830655.html

واشنطن تؤكد حرصها على إحراز مصر المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان

واشنطن تؤكد حرصها على إحراز مصر المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن حقوق النساء والفتيات هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T09:44+0000

2022-02-03T09:44+0000

2022-02-03T09:44+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية، كريستوفر لومون، ناقش مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ، قضايا حقوق الإنسان في البلاد".وأشار اليبان إلى القضاء على الزواج تحت السن القانوني، وحماية حرية التعبير، ودعم المجتمع المدني، مؤكدا حرص واشنطن على إحراز مصر المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.وكان مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية، قال إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر، بسبب عدم تنفيذ شروطها.وقال المصدر لشبكة CNN الأمريكية، إن القرار اتخذ لعدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية.وأضاف أن "المكان الأخير الذي يحتاج إلى 130 مليون دولار هو مصر"، مضيفًا أنه تم إبلاغ الكونغرس وهناك "إجماع كامل" داخل وزارة الخارجية على توصية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لن يسمح لمصر باستلام الأموال التي سيتم تخصيصها الآن لدول أخرى.وتحدث بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري، يوم الخميس الماضي، حول مجموعة من القضايا، من بينها حقوق الإنسان، لكن بيان الخارجية الأمريكية عن الاتصال لم يشر إلى أموال المساعدات.وأكد المصدر المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إبلاغ الجانب المصري بأنه لن يتلقى الأموال، مضيفا: "المصريون ليسوا سعداء"، وفقا للشبكة الأمريكية.وبعدها بأيام أعلن البنتاغون، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع رادارات دفاع جوي وطائرات من طراز "سي -130 سوبر هيركليز" لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.وقال البنتاغون إن عملية البيع المحتملة لـ12 طائرة من طراز "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز" تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار وتشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني، حسبما نقلت "رويترز".وسعت الحكومة المصرية إلى شراء 3 قطع غيار لرادارات أرضية من طراز "إس بي إس 48"، ومولدات بمحركات، ومعدات للتدريب وأدوات أخرى مرتبطة بها.

https://arabic.sputniknews.com/20220125/أمريكا-توافق-على-بيع-معدات-عسكرية-لمصر-بقيمة-25-مليار-دولار-1057167868.html

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