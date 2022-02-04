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الإرياني: ألوية اليمن السعيد حققت انتصارات كبيرة ونثمن الدعم السعودي
الإرياني: ألوية اليمن السعيد حققت انتصارات كبيرة ونثمن الدعم السعودي
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن عناصر الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة "ألوية اليمن السعيد"، بدعم وإسناد من التحالف العربي، حققوا انتصارات... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T21:42+0000
2022-02-04T21:42+0000
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وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "العملية العسكرية التي انطلقت ضمن عمليات حرية اليمن السعيد، حققت تقدمًا كبيرًا في عدة محاور، وسط انهيارات كبيرة وخسائر غير مسبوقة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتعاني من نقص حاد في مقاتليها وعتادها".وثمن الإرياني، "تضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وعناصر ألوية العمالقة وألوية اليمن السعيد ومختلف التشكيلات العسكرية الذين يضربون أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن وهوية وكرامة الشعب اليمني من مليشيا الحوثي الإرهابية".وثمن "مواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وإطلاق عمليات حرية اليمن السعيد بكل المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية لطرد مليشيا الحوثي من كافة المحافظات"، مشيدا بـ"الإشراف" المباشر والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدربه منصور هادي.وشهد اليمن تغيرات واسعة على الأرض، أحدثتها التحولات العسكرية في جبهات القتال التي حققتها "ألوية العمالقة" والقوات الجنوبية ضد قوات صنعاء في جبهات شبوة ومأرب، وكان لتلك التحولات القتالية تداعيات على المعادلة السياسية والإنسانية على الأرض.
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أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

الإرياني: ألوية اليمن السعيد حققت انتصارات كبيرة ونثمن الدعم السعودي

21:42 GMT 04.02.2022
© Sputnik . Muhammed Hemedaوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Sputnik . Muhammed Hemeda
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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن عناصر الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة "ألوية اليمن السعيد"، بدعم وإسناد من التحالف العربي، حققوا انتصارات كبيرة وسيطروا على مواقع استراتيجية في عملية عسكرية أطلقت فجر اليوم تجاه مدينة حرض بمحافظة حجة.
وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "العملية العسكرية التي انطلقت ضمن عمليات حرية اليمن السعيد، حققت تقدمًا كبيرًا في عدة محاور، وسط انهيارات كبيرة وخسائر غير مسبوقة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتعاني من نقص حاد في مقاتليها وعتادها".
وثمن الإرياني، "تضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وعناصر ألوية العمالقة وألوية اليمن السعيد ومختلف التشكيلات العسكرية الذين يضربون أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن وهوية وكرامة الشعب اليمني من مليشيا الحوثي الإرهابية".
وثمن "مواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وإطلاق عمليات حرية اليمن السعيد بكل المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية لطرد مليشيا الحوثي من كافة المحافظات"، مشيدا بـ"الإشراف" المباشر والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدربه منصور هادي.
وشهد اليمن تغيرات واسعة على الأرض، أحدثتها التحولات العسكرية في جبهات القتال التي حققتها "ألوية العمالقة" والقوات الجنوبية ضد قوات صنعاء في جبهات شبوة ومأرب، وكان لتلك التحولات القتالية تداعيات على المعادلة السياسية والإنسانية على الأرض.
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