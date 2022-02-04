الإرياني: ألوية اليمن السعيد حققت انتصارات كبيرة ونثمن الدعم السعودي
© Sputnik . Muhammed Hemedaوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
© Sputnik . Muhammed Hemeda
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن عناصر الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة "ألوية اليمن السعيد"، بدعم وإسناد من التحالف العربي، حققوا انتصارات كبيرة وسيطروا على مواقع استراتيجية في عملية عسكرية أطلقت فجر اليوم تجاه مدينة حرض بمحافظة حجة.
وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "العملية العسكرية التي انطلقت ضمن عمليات حرية اليمن السعيد، حققت تقدمًا كبيرًا في عدة محاور، وسط انهيارات كبيرة وخسائر غير مسبوقة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتعاني من نقص حاد في مقاتليها وعتادها".
2-العملية العسكرية التي انطلقت ضمن عمليات #حرية_اليمن_السعيد حققت تقدم كبير في عدة محاور، وسط انهيارات كبيرة وخسائر غير مسبوقة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتعاني من نقص حاد في مقاتليها وعتادها#حرض_تتطهر_من_الحوثي— معمر الإرياني (@ERYANIM) February 4, 2022
#الوية_اليمن_السعيد pic.twitter.com/6O3mWAa5sr
وثمن الإرياني، "تضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وعناصر ألوية العمالقة وألوية اليمن السعيد ومختلف التشكيلات العسكرية الذين يضربون أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن وهوية وكرامة الشعب اليمني من مليشيا الحوثي الإرهابية".
وثمن "مواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وإطلاق عمليات حرية اليمن السعيد بكل المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية لطرد مليشيا الحوثي من كافة المحافظات"، مشيدا بـ"الإشراف" المباشر والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدربه منصور هادي.
5-ونثمن عالياً الإشراف المباشر والمتابعة المستمرة من فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي لسير العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال، وقيادته الحكيمة لمعركة التصدي للمشروع التوسعي الايراني#حرض_تتطهر_من_الحوثي— معمر الإرياني (@ERYANIM) February 4, 2022
#الوية_اليمن_السعيد
وشهد اليمن تغيرات واسعة على الأرض، أحدثتها التحولات العسكرية في جبهات القتال التي حققتها "ألوية العمالقة" والقوات الجنوبية ضد قوات صنعاء في جبهات شبوة ومأرب، وكان لتلك التحولات القتالية تداعيات على المعادلة السياسية والإنسانية على الأرض.