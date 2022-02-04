الدنمارك تدين أعضاء في جماعة إيرانية معارضة بالتجسس لحساب السعودية

كانت السلطات قد ألقت القبض قبل عامين على الثلاثة الأعضاء في حركة النضال العربي لتحرير الأهواز، وهم محتجزون منذ ذلك الحين، وفقا لوكالة رويترز.وكانت وزارة الخارجية الدنماركية في العاشر من يونيو/حزيران/ يونيو من عام 2020 أعلنت أنها استدعت السفير السعودي في كوبنهاغن على خلفية اتّهام قادة في "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز" الانفصالية، يقيمون في الدنمارك، بالتحريض على الإرهاب في إيران، والاشتباه بتلقيّهم تمويلا سعوديا.وبحسب جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي، تجسس المتّهمون بين عامي 2012 و2018 لمصلحة جهاز استخبارات سعودي.وفي خريف العام 2018، استهدف المتهمون بمحاولة اعتداء في الدنمارك، تشتبه كوبنهاغن بوقوف النظام الإيراني وراءها انتقاما لهجوم استهدف منطقة الأهواز في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية في سبتمبر/أيلول أوقع 24 قتيلا.ونفت إيران بشدة تدبير أي محاولة اعتداء في الدنمارك.
وكانت وزارة الخارجية الدنماركية في العاشر من يونيو/حزيران/ يونيو من عام 2020 أعلنت أنها استدعت السفير السعودي في كوبنهاغن على خلفية اتّهام قادة في "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز" الانفصالية، يقيمون في الدنمارك، بالتحريض على الإرهاب في إيران، والاشتباه بتلقيّهم تمويلا سعوديا.
وبحسب جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي، تجسس المتّهمون بين عامي 2012 و2018 لمصلحة جهاز استخبارات سعودي.
وفي خريف العام 2018، استهدف المتهمون بمحاولة اعتداء في الدنمارك، تشتبه كوبنهاغن بوقوف النظام الإيراني وراءها انتقاما لهجوم استهدف منطقة الأهواز في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية في سبتمبر/أيلول أوقع 24 قتيلا.
ونفت إيران بشدة تدبير أي محاولة اعتداء في الدنمارك.