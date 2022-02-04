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https://arabic.sputniknews.com/20220204/الدنمارك-تدين-أعضاء-في-جماعة-إيرانية-معارضة-بالتجسس-لحساب-السعودية-1057895627.html
الدنمارك تدين أعضاء في جماعة إيرانية معارضة بالتجسس لحساب السعودية
الدنمارك تدين أعضاء في جماعة إيرانية معارضة بالتجسس لحساب السعودية
ذكرت وكالة ريتساو الدنماركية للأنباء، أن محكمة جزئية بالدنمارك، أدانت يوم الجمعة، ثلاثة من أعضاء جماعة إيرانية معارضة بالتجسس في الدنمرك لصالح السعودية. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T10:03+0000
2022-02-04T10:03+0000
العالم
إيران
السعودية
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كانت السلطات قد ألقت القبض قبل عامين على الثلاثة الأعضاء في حركة النضال العربي لتحرير الأهواز، وهم محتجزون منذ ذلك الحين، وفقا لوكالة رويترز.وكانت وزارة الخارجية الدنماركية في العاشر من يونيو/حزيران/ يونيو من عام 2020 أعلنت أنها استدعت السفير السعودي في كوبنهاغن على خلفية اتّهام قادة في "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز" الانفصالية، يقيمون في الدنمارك، بالتحريض على الإرهاب في إيران، والاشتباه بتلقيّهم تمويلا سعوديا.وبحسب جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي، تجسس المتّهمون بين عامي 2012 و2018 لمصلحة جهاز استخبارات سعودي.وفي خريف العام 2018، استهدف المتهمون بمحاولة اعتداء في الدنمارك، تشتبه كوبنهاغن بوقوف النظام الإيراني وراءها انتقاما لهجوم استهدف منطقة الأهواز في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية في سبتمبر/أيلول أوقع 24 قتيلا.ونفت إيران بشدة تدبير أي محاولة اعتداء في الدنمارك.
https://arabic.sputniknews.com/20181001/الحرس-الثوري-الفرات-1035708189.html
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العالم, إيران, السعودية

الدنمارك تدين أعضاء في جماعة إيرانية معارضة بالتجسس لحساب السعودية

10:03 GMT 04.02.2022
© AFP 2021 / SCANPIX DENMARK / MARTIN SYLVESTالشرطة الدانماركية
الشرطة الدانماركية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / SCANPIX DENMARK / MARTIN SYLVEST
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ذكرت وكالة ريتساو الدنماركية للأنباء، أن محكمة جزئية بالدنمارك، أدانت يوم الجمعة، ثلاثة من أعضاء جماعة إيرانية معارضة بالتجسس في الدنمرك لصالح السعودية.
كانت السلطات قد ألقت القبض قبل عامين على الثلاثة الأعضاء في حركة النضال العربي لتحرير الأهواز، وهم محتجزون منذ ذلك الحين، وفقا لوكالة رويترز.
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2018
إيران تستهدف بضربة صاروخية منظمي هجوم الأهواز ومواقعهم في سوريا
1 أكتوبر 2018, 03:50 GMT
وكانت وزارة الخارجية الدنماركية في العاشر من يونيو/حزيران/ يونيو من عام 2020 أعلنت أنها استدعت السفير السعودي في كوبنهاغن على خلفية اتّهام قادة في "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز" الانفصالية، يقيمون في الدنمارك، بالتحريض على الإرهاب في إيران، والاشتباه بتلقيّهم تمويلا سعوديا.
وبحسب جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي، تجسس المتّهمون بين عامي 2012 و2018 لمصلحة جهاز استخبارات سعودي.
وفي خريف العام 2018، استهدف المتهمون بمحاولة اعتداء في الدنمارك، تشتبه كوبنهاغن بوقوف النظام الإيراني وراءها انتقاما لهجوم استهدف منطقة الأهواز في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية في سبتمبر/أيلول أوقع 24 قتيلا.
ونفت إيران بشدة تدبير أي محاولة اعتداء في الدنمارك.
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