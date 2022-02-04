https://arabic.sputniknews.com/20220204/الصحة-العالمية-تحذر-من-أطنان-من-النفايات-الطبية-الناتجة-عن-الاستجابة-العالمية-لكورونا-1058031845.html

الصحة العالمية تحذر من أطنان من النفايات الطبية الناتجة عن الاستجابة العالمية لكورونا

الصحة العالمية تحذر من أطنان من النفايات الطبية الناتجة عن الاستجابة العالمية لكورونا

ترجح منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث لها أن مبادرة الأمم المتحدة الخاصة بتوزيع حوالي 87 ألف طن من ‏معدات الحماية الشخصية على مستوى العالم وسط جائحة فيروس... 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T16:51+0000

2022-02-04T16:51+0000

2022-02-04T16:51+0000

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

العالم

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وقالت "الصحة العالمية" في بيان صحفي لها في وقت سابق من الأسبوع الحالي أنه من المتوقع أن ينتهي الأمر بمعظم معدات الوقاية الشخصية التي أرسلتها الأمم المتحدة في الفترة بين مارس/ آذار 2020 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2021 كنفايات.وأكد مؤلفو التقرير أن الكمية المقدرة للنفايات الناتجة عن مبادرة الأمم المتحدة تقدم نظرة ثاقبة على حجم مشكلة نفايات (كوفيد-19) العالمية.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم شحن أكثر من 140 مليون مجموعة اختبار و193 ألف غالون من النفايات الكيميائية في جميع أنحاء العالم أثناء وباء "كورونا"، وأن 8 مليارات جرعة من اللقاح التي تم توزيعها في جميع أنحاء العالم أنتجت ما يقرب من 144 ألف طن من النفايات الطبية.كما أشارت منظمة الصحة العالمية في تقريرها إلى أن البلدان المنشغلة بالحصول على معدات الوقاية الشخصية خصصت موارد أقل لإدارة نفايات الرعاية الصحية الخاصة بـ(كوفيد-19).كما استشهد تقرير لوكالة "رويترز" بالمسؤولة الفنية بمنظمة الصحة العالمية، ماغي مونتغمري، التي قالت إن سوء الفهم فيما يتعلق بانتقال فيروس "كورونا" المستجد من الأسطح ساهم في استخدام معدات الوقاية الشخصية بشكل مفرط.وأشارت منظمة الصحة العالمية في تقريرها كذلك إلى أن ما يقرب من ثلث مرافق الرعاية الصحية في العالم تعاني في الوقت الحالي من نفايات غير متربطة بفيروس "كورونا"، وهو رقم يرتفع إلى 60 بالمئة في البلدان الفقيرة.وتابعت أن (كوفيد-19) تسبب في نفايات زائدة إضافية، تجعل العاملين الصحيين عرضة لخطر الإصابة، كما أنها تؤثر سلبا على المجتمعات التي تعيش بالقرب من مكبات النفايات.ولمواجهة كل هذه التحديات، دعا مؤلفو تقرير منظمة الصحة العالمية إلى استخدام أكثر استدامة لمعدات الحماية الشخصية، ثل القفازات وأقنعة الوجه، فضلا عن زيادة الاستثمار في عمليات معالجة النفايات التي لا تتطلب الحرق، من بين تدابير أخرى.

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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, العالم