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https://arabic.sputniknews.com/20220204/بدء-حفر-نفق-للوصول-إلى-الطفل-ريان-أمتار-حاسمة-في-بث-مباشر-فيديو-1058027070.html
بدء حفر نفق للوصول إلى الطفل ريان... أمتار حاسمة في بث مباشر... فيديو
بدء حفر نفق للوصول إلى الطفل ريان... أمتار حاسمة في بث مباشر... فيديو
أعلنت السلطات المغربية قبل دقائق، بدء الحفر الأفقي بهدف الوصول إلى الطفل ريان، بعد اكتمال عمليات الحفر إلى عمق مساو للبئر ومكان تمركز الطفل. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T15:22+0000
2022-02-04T15:35+0000
العالم العربي
مجتمع
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وتقوم فرق الإنقاذ بحفر مسافة 8 أمتار للوصول إلى الطفل ريان، حيث استعانت الوحدات بالمواسير المعدنية بهدف إنشاء النفق وتدعيمه، في لحظات حاسمة ينتظرها ملايين المشاهدين في الوطن العربي.وكانت السلطات قد أعلنت انتهاء عمليات الحفر بجانب البئر عن طريق الآليات الهندسية الضخمة، حيث قام رجال الوقاية المدنية في المغرب بإنزال كاميرا تستعمل في مهام الغوث للتأكد من الوضع الصحي للطفل والتواصل معه لإبقائه واعيا.وأنزلت وحدات الطوارئ أنبوبي ماء وأوكسجين، وتم تزويد الطفل بهاتين المادتين الحيويتين لإطالة فترة قدرته على البقاء حيا بانتظار انتشاله.الجدير بالذكر، أن السلطات المغربية قد وضعت خطة بديلة، في حال فشل الوصول إلى الطفل عن طريق الحفر، من خلال إحداث حفرة موازية بنفس عمق المكان الذي علق فيه ريان، ثم إحداث فجوة في البئر لانتشاله.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/أنظار-العالم-العربي-تنتظر-الطفل-ريان-ولا-أحد-يخرج-فواز-قطيفان-من-بئره-المظلم-صور-وفيديو--1058018988.html
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العالم العربي, مجتمع

بدء حفر نفق للوصول إلى الطفل ريان... أمتار حاسمة في بث مباشر... فيديو

15:22 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 15:35 GMT 04.02.2022)
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Photo / MOHAMED ADEL
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أعلنت السلطات المغربية قبل دقائق، بدء الحفر الأفقي بهدف الوصول إلى الطفل ريان، بعد اكتمال عمليات الحفر إلى عمق مساو للبئر ومكان تمركز الطفل.
وتقوم فرق الإنقاذ بحفر مسافة 8 أمتار للوصول إلى الطفل ريان، حيث استعانت الوحدات بالمواسير المعدنية بهدف إنشاء النفق وتدعيمه، في لحظات حاسمة ينتظرها ملايين المشاهدين في الوطن العربي.
وكانت السلطات قد أعلنت انتهاء عمليات الحفر بجانب البئر عن طريق الآليات الهندسية الضخمة، حيث قام رجال الوقاية المدنية في المغرب بإنزال كاميرا تستعمل في مهام الغوث للتأكد من الوضع الصحي للطفل والتواصل معه لإبقائه واعيا.
وأنزلت وحدات الطوارئ أنبوبي ماء وأوكسجين، وتم تزويد الطفل بهاتين المادتين الحيويتين لإطالة فترة قدرته على البقاء حيا بانتظار انتشاله.
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
العالم يشاهد إخراج الطفل ريان بانتظار انتشال فواز قطيفان من "بئره المظلم"... صور وفيديو
12:05 GMT
الجدير بالذكر، أن السلطات المغربية قد وضعت خطة بديلة، في حال فشل الوصول إلى الطفل عن طريق الحفر، من خلال إحداث حفرة موازية بنفس عمق المكان الذي علق فيه ريان، ثم إحداث فجوة في البئر لانتشاله.
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