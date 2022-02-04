https://arabic.sputniknews.com/20220204/بدء-حفر-نفق-للوصول-إلى-الطفل-ريان-أمتار-حاسمة-في-بث-مباشر-فيديو-1058027070.html

بدء حفر نفق للوصول إلى الطفل ريان... أمتار حاسمة في بث مباشر... فيديو

بدء حفر نفق للوصول إلى الطفل ريان... أمتار حاسمة في بث مباشر... فيديو

أعلنت السلطات المغربية قبل دقائق، بدء الحفر الأفقي بهدف الوصول إلى الطفل ريان، بعد اكتمال عمليات الحفر إلى عمق مساو للبئر ومكان تمركز الطفل. 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T15:22+0000

2022-02-04T15:22+0000

2022-02-04T15:35+0000

العالم العربي

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057860975_0:85:903:593_1920x0_80_0_0_052633d3d8aa6c64919687751f18c7c6.jpg

وتقوم فرق الإنقاذ بحفر مسافة 8 أمتار للوصول إلى الطفل ريان، حيث استعانت الوحدات بالمواسير المعدنية بهدف إنشاء النفق وتدعيمه، في لحظات حاسمة ينتظرها ملايين المشاهدين في الوطن العربي.وكانت السلطات قد أعلنت انتهاء عمليات الحفر بجانب البئر عن طريق الآليات الهندسية الضخمة، حيث قام رجال الوقاية المدنية في المغرب بإنزال كاميرا تستعمل في مهام الغوث للتأكد من الوضع الصحي للطفل والتواصل معه لإبقائه واعيا.وأنزلت وحدات الطوارئ أنبوبي ماء وأوكسجين، وتم تزويد الطفل بهاتين المادتين الحيويتين لإطالة فترة قدرته على البقاء حيا بانتظار انتشاله.الجدير بالذكر، أن السلطات المغربية قد وضعت خطة بديلة، في حال فشل الوصول إلى الطفل عن طريق الحفر، من خلال إحداث حفرة موازية بنفس عمق المكان الذي علق فيه ريان، ثم إحداث فجوة في البئر لانتشاله.

https://arabic.sputniknews.com/20220204/أنظار-العالم-العربي-تنتظر-الطفل-ريان-ولا-أحد-يخرج-فواز-قطيفان-من-بئره-المظلم-صور-وفيديو--1058018988.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, مجتمع