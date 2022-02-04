حسين وعبد اللهيان: لقاء في طهران وجولة خامسة مع السعودية

وبحسب الفرات نيوز، قال بيان لوزارة الخارجية العراقية، إن "حسين بحث مع عبد اللهيان تطورات الأوضاع في المنطقة منها الوضع الأمنيّ في الخليج واليمن وخطورة التصعيد وتعميق الازمات".وأوضح حسين أن "استقرار المنطقة هو أيضا استقرار للعراق، ومن هنا فإننا مستعدون لبذل كافة الجُهُود والعمل مع دول المنطقة لإيقاف العنف".وأشاد وزير الخارجيَّة الإيرانيّ بتحسن العلاقات الثنائيَّة التي تجمع السعودية وإيران، وشدد الجانبان على "ضرورة استمرار المباحثات التي بدأت في بغداد ووصلت إلى الجولة الرابعة، كما بحثا التعاون الثلاثيّ السعوديّ والإيرانيّ والعراقيّ من أجل البدء بالجولة الخامسة للمباحثات"، وناقش الوزيران مُختلف القضايا الثنائيّة بين البلدين واتفقا على اجتماع قريب في طهران.وفيما يتعلق بمباحثات فيينا، بين وزير الخارجية الإيراني أن "هناك خطوات يمكن اعتبارها إيجابية في هذا المسار"، فيما أعرب حسين، عن "سعادته باستمرار العملية التفاوضية، مُتمنياً الوصول إلى الاتفاق النهائيّ خدمة لمصلحة المنطقة وإستقرارها وانعكاس ذلك على السلم العالميّ".
وأشاد وزير الخارجيَّة الإيرانيّ بتحسن العلاقات الثنائيَّة التي تجمع السعودية وإيران، وشدد الجانبان على "ضرورة استمرار المباحثات التي بدأت في بغداد ووصلت إلى الجولة الرابعة، كما بحثا التعاون الثلاثيّ السعوديّ والإيرانيّ والعراقيّ من أجل البدء بالجولة الخامسة للمباحثات"، وناقش الوزيران مُختلف القضايا الثنائيّة بين البلدين واتفقا على اجتماع قريب في طهران.
وفيما يتعلق بمباحثات فيينا، بين وزير الخارجية الإيراني أن "هناك خطوات يمكن اعتبارها إيجابية في هذا المسار"، فيما أعرب حسين، عن "سعادته باستمرار العملية التفاوضية، مُتمنياً الوصول إلى الاتفاق النهائيّ خدمة لمصلحة المنطقة وإستقرارها وانعكاس ذلك على السلم العالميّ".