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حسين وعبد اللهيان: لقاء في طهران وجولة خامسة مع السعودية
حسين وعبد اللهيان: لقاء في طهران وجولة خامسة مع السعودية
بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي عقد لقاء في العاصمة طهران، إضافة إلى البدء بجولة الحوار الخامسة... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T16:08+0000
2022-02-04T16:08+0000
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وبحسب الفرات نيوز، قال بيان لوزارة الخارجية العراقية، إن "حسين بحث مع عبد اللهيان تطورات الأوضاع في المنطقة منها الوضع الأمنيّ في الخليج واليمن وخطورة التصعيد وتعميق الازمات".وأوضح حسين أن "استقرار المنطقة هو أيضا استقرار للعراق، ومن هنا فإننا مستعدون لبذل كافة الجُهُود والعمل مع دول المنطقة لإيقاف العنف".وأشاد وزير الخارجيَّة الإيرانيّ بتحسن العلاقات الثنائيَّة التي تجمع السعودية وإيران، وشدد الجانبان على "ضرورة استمرار المباحثات التي بدأت في بغداد ووصلت إلى الجولة الرابعة، كما بحثا التعاون الثلاثيّ السعوديّ والإيرانيّ والعراقيّ من أجل البدء بالجولة الخامسة للمباحثات"، وناقش الوزيران مُختلف القضايا الثنائيّة بين البلدين واتفقا على اجتماع قريب في طهران.وفيما يتعلق بمباحثات فيينا، بين وزير الخارجية الإيراني أن "هناك خطوات يمكن اعتبارها إيجابية في هذا المسار"، فيما أعرب حسين، عن "سعادته باستمرار العملية التفاوضية، مُتمنياً الوصول إلى الاتفاق النهائيّ خدمة لمصلحة المنطقة وإستقرارها وانعكاس ذلك على السلم العالميّ".
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بعد-إعلان-إيران-عن-الأرضية-المناسبةهل-يمكن-التوصل-لاتفاق-مربح-بين-طهران-والمجموعة-الدولية-في-فيينا-1057872973.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران

حسين وعبد اللهيان: لقاء في طهران وجولة خامسة مع السعودية

16:08 GMT 04.02.2022
© Sputnik . sputnikوزير الخارجية العراقية فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Sputnik . sputnik
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي عقد لقاء في العاصمة طهران، إضافة إلى البدء بجولة الحوار الخامسة مع السعودية.
وبحسب الفرات نيوز، قال بيان لوزارة الخارجية العراقية، إن "حسين بحث مع عبد اللهيان تطورات الأوضاع في المنطقة منها الوضع الأمنيّ في الخليج واليمن وخطورة التصعيد وتعميق الازمات".
وأوضح حسين أن "استقرار المنطقة هو أيضا استقرار للعراق، ومن هنا فإننا مستعدون لبذل كافة الجُهُود والعمل مع دول المنطقة لإيقاف العنف".
وأشاد وزير الخارجيَّة الإيرانيّ بتحسن العلاقات الثنائيَّة التي تجمع السعودية وإيران، وشدد الجانبان على "ضرورة استمرار المباحثات التي بدأت في بغداد ووصلت إلى الجولة الرابعة، كما بحثا التعاون الثلاثيّ السعوديّ والإيرانيّ والعراقيّ من أجل البدء بالجولة الخامسة للمباحثات"، وناقش الوزيران مُختلف القضايا الثنائيّة بين البلدين واتفقا على اجتماع قريب في طهران.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 23 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
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أمس, 16:36 GMT
وفيما يتعلق بمباحثات فيينا، بين وزير الخارجية الإيراني أن "هناك خطوات يمكن اعتبارها إيجابية في هذا المسار"، فيما أعرب حسين، عن "سعادته باستمرار العملية التفاوضية، مُتمنياً الوصول إلى الاتفاق النهائيّ خدمة لمصلحة المنطقة وإستقرارها وانعكاس ذلك على السلم العالميّ".
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