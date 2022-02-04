https://arabic.sputniknews.com/20220204/حسين-وعبد-اللهيان-لقاء-في-طهران-وجولة-خامسة-مع-السعودية-1058027208.html

حسين وعبد اللهيان: لقاء في طهران وجولة خامسة مع السعودية

حسين وعبد اللهيان: لقاء في طهران وجولة خامسة مع السعودية

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي عقد لقاء في العاصمة طهران، إضافة إلى البدء بجولة الحوار الخامسة... 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T16:08+0000

2022-02-04T16:08+0000

2022-02-04T16:08+0000

العالم العربي

أخبار العراق اليوم

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1049927467_46:0:1200:649_1920x0_80_0_0_98ccf1223997f278cac5376d51bc0b9b.png

وبحسب الفرات نيوز، قال بيان لوزارة الخارجية العراقية، إن "حسين بحث مع عبد اللهيان تطورات الأوضاع في المنطقة منها الوضع الأمنيّ في الخليج واليمن وخطورة التصعيد وتعميق الازمات".وأوضح حسين أن "استقرار المنطقة هو أيضا استقرار للعراق، ومن هنا فإننا مستعدون لبذل كافة الجُهُود والعمل مع دول المنطقة لإيقاف العنف".وأشاد وزير الخارجيَّة الإيرانيّ بتحسن العلاقات الثنائيَّة التي تجمع السعودية وإيران، وشدد الجانبان على "ضرورة استمرار المباحثات التي بدأت في بغداد ووصلت إلى الجولة الرابعة، كما بحثا التعاون الثلاثيّ السعوديّ والإيرانيّ والعراقيّ من أجل البدء بالجولة الخامسة للمباحثات"، وناقش الوزيران مُختلف القضايا الثنائيّة بين البلدين واتفقا على اجتماع قريب في طهران.وفيما يتعلق بمباحثات فيينا، بين وزير الخارجية الإيراني أن "هناك خطوات يمكن اعتبارها إيجابية في هذا المسار"، فيما أعرب حسين، عن "سعادته باستمرار العملية التفاوضية، مُتمنياً الوصول إلى الاتفاق النهائيّ خدمة لمصلحة المنطقة وإستقرارها وانعكاس ذلك على السلم العالميّ".

https://arabic.sputniknews.com/20220203/بعد-إعلان-إيران-عن-الأرضية-المناسبةهل-يمكن-التوصل-لاتفاق-مربح-بين-طهران-والمجموعة-الدولية-في-فيينا-1057872973.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران