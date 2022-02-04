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https://arabic.sputniknews.com/20220204/رئيس-السلطة-الانتقالية-في-غينيا-ينهي-مهام-34-من-سفراء-بلاده-في-العديد-من-الدول-1058022465.html
رئيس السلطة الانتقالية في غينيا ينهي مهام 34 من سفراء بلاده في العديد من الدول
رئيس السلطة الانتقالية في غينيا ينهي مهام 34 من سفراء بلاده في العديد من الدول
أعلن رئيس السلطة الانتقالية في غينيا، مامادي دومبويا، مساء أمس الخميس، إنهاء مهام 34 من سفراء غينيا في مختلف البلدان، والذين كانوا عينوا في عهد الرئيس ألفا عمر... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T13:18+0000
2022-02-04T13:18+0000
العالم
غينيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيان بثه التلفزيون الرسمي، "يعلن رئيس السلطة الانتقالية، الكولونيل مامادي دومبويا، إنهاء مهام السفراء والمفوضين لجمهورية غينيا".وأضاف البيان، "على وزير الخارجية اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، لتعيين القائمين بالأعمال المؤقتين في البلدان المعنية، ريثما يتم تعيين السفراء الجدد".وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدى الكولونيل مامادي دومبويا، اليمين رئيسا لجمهورية غينيا، خلال المرحلة الانتقالية.وكانت القوات الخاصة الغينية بقيادة دومبويا أعلنت، في الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي، احتجاز الرئيس ألفا عمر كوندي، وتعطيل العمل بالدستور، وإغلاق الحدود.
https://arabic.sputniknews.com/20211001/دومبويا-قائد-الانقلاب-في-غينيا-يؤدي-اليمين-كرئيس-انتقالي-للبلاد-1050312565.html
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العالم, غينيا

رئيس السلطة الانتقالية في غينيا ينهي مهام 34 من سفراء بلاده في العديد من الدول

13:18 GMT 04.02.2022
© REUTERS / SALIOU SAMBالوضع في غينيا بعد الانقلاب العسكري على الرئيس ألفا كوندي في كوناكري، 5 سبتمبر 2021
الوضع في غينيا بعد الانقلاب العسكري على الرئيس ألفا كوندي في كوناكري، 5 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / SALIOU SAMB
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أعلن رئيس السلطة الانتقالية في غينيا، مامادي دومبويا، مساء أمس الخميس، إنهاء مهام 34 من سفراء غينيا في مختلف البلدان، والذين كانوا عينوا في عهد الرئيس ألفا عمر كوندي.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيان بثه التلفزيون الرسمي، "يعلن رئيس السلطة الانتقالية، الكولونيل مامادي دومبويا، إنهاء مهام السفراء والمفوضين لجمهورية غينيا".
وذكر البيان 34 سفيرا، منهم سفراء غينيا لدى روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والصين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وغيرهم.
وأضاف البيان، "على وزير الخارجية اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، لتعيين القائمين بالأعمال المؤقتين في البلدان المعنية، ريثما يتم تعيين السفراء الجدد".
وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدى الكولونيل مامادي دومبويا، اليمين رئيسا لجمهورية غينيا، خلال المرحلة الانتقالية.
وكانت القوات الخاصة الغينية بقيادة دومبويا أعلنت، في الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي، احتجاز الرئيس ألفا عمر كوندي، وتعطيل العمل بالدستور، وإغلاق الحدود.
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