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روسيا والصين تعتزمان مقاومة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة
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روسيا والصين تعتزمان مقاومة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة
روسيا والصين تعتزمان مقاومة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة
روسيا والصين تعتزمان مقاومة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة 04.02.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا والصين تعتزمان مقاومة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة

09:20 GMT 04.02.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
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روسيا والصين تعتزمان مقاومة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة
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