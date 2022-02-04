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روسيا والصين تعتزمان مقاومة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة
روسيا والصين تعتزمان مقاومة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة
روسيا والصين تعتزمان مقاومة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T09:20+0000
2022-02-04T09:20+0000
2022-02-04T09:20+0000
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روسيا, الصين
روسيا والصين تعتزمان مقاومة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة
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روسيا والصين تعتزمان مقاومة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة